LUTO

Quem era Nathalia Gadelha Filgueiras, copilota de 20 anos que morreu em queda de jato nos EUA

Filha de brasileiros, jovem começou a estudar aviação na adolescência

Esther Morais

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 14:12

Copilota de jato que caiu na Flórida tinha 20 anos e era de família brasileira Crédito: Reprodução

Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 anos, era a copilota do jato particular que caiu no domingo (1º), em Palm Beach, na Flórida, nos Estados Unidos. Filha de brasileiros, ela estava entre as nove pessoas que morreram no acidente. A identidade da jovem foi confirmada por familiares a veículos de imprensa.

A aeronave, um Learjet 60, havia decolado de Austin, no Texas, com destino às Bahamas. O avião caiu em uma área residencial de Greenacres, no condado de Palm Beach, e explodiu após atingir o solo. Segundo o secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, todos os ocupantes morreram.

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Nathalia ganhou destaque na imprensa americana em 2023, quando conquistou a licença de piloto particular aos 17 anos, antes mesmo de obter a carteira de motorista. Na época, cursava o último ano do ensino médio na West Boca Raton High School, na Flórida.

O interesse pela aviação começou em 2020, quando ela iniciou os estudos teóricos sobre pilotagem. A jovem também foi influenciada pelo pai, que havia começado a pilotar por lazer em 2018 e compartilhava seus conhecimentos com a filha.

A formação incluiu aulas teóricas, simuladores de voo, exercícios práticos e provas de conhecimentos técnicos. O treinamento foi custeado pelo distrito escolar de Palm Beach County, por meio de uma academia de aviação voltada a estudantes do ensino médio.

Em setembro de 2023, Nathalia conquistou a licença de piloto particular. Na época, já acumulava 88 horas de voo e podia pilotar aeronaves particulares sozinha ou transportar passageiros, desde que não recebesse pagamento pelo serviço.

Em entrevista à emissora americana CBS12 News, a jovem contou que gostava de fazer algo diferente dos colegas. Ao comentar que sabia pilotar aviões, mas ainda não dirigia carros, brincou: “É, mas sei pilotar”.

Nathalia tinha como objetivo profissional se tornar piloto de uma companhia aérea comercial ou trabalhar na aviação executiva, pilotando jatos particulares.

Nas redes sociais, compartilhava momentos da rotina na aviação e comemorava conquistas profissionais. Em março de 2026, publicou uma foto na cabine de comando de uma aeronave e celebrou uma nova etapa da carreira.

“Piloto em comando do Learjet 60! Toda a glória a Deus! Amém!”, escreveu na legenda da publicação.

Últimos momentos antes da queda

Um áudio da comunicação entre a tripulação e os controladores de tráfego aéreo registrou os momentos que antecederam o acidente. Na gravação, uma voz feminina relata problemas com gelo e turbulência durante o voo e, em seguida, declara emergência.

“Mayday, Mayday! Estamos descendo 10 mil pés por minuto”, diz a mulher em um dos trechos. Depois, outra fala chama a atenção: “Vamos bater no chão”.

As causas da queda são investigadas pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos (NTSB), com apoio da Administração Federal de Aviação (FAA).