Quem era o professor que morreu após ser arremessado de montanha-russa nos EUA

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Mariana Rios
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 21:28
Hassan Jihad Ibn Kariem, de 42 anos, era educador, profissional de tecnologia e treinador de robótica em Atlanta, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Ele morreu na segunda-feira (12) após ser ejetado da montanha-russa Goliath, no parque de diversões Six Flags Over Georgia. O acidente está sob investigação.
Kariem trabalhava havia mais de 12 anos na Wesley International Academy, escola onde atuou como professor de tecnologia antes de assumir a função de gerente de tecnologia da informação (TI). Também treinava estudantes em robótica.
Em nota, a instituição o descreveu como um colega querido e parte importante da comunidade escolar. O sistema público de ensino de Atlanta também lamentou a morte e destacou o impacto que ele teve na vida de estudantes e profissionais.
Familiares disseram à imprensa local que Kariem era apaixonado por educação e havia enfrentado dois episódios de câncer. Ele também sobreviveu a um incêndio em um carro semanas antes do acidente fatal.
Testemunhas relataram que o educador foi lançado para fora do assento da atração e atingiu outros passageiros durante a queda. A polícia investiga as circunstâncias da morte, e a montanha-russa foi temporariamente fechada. A Six Flags informou que está colaborando com as autoridades.
Hassan Kariem era fã de montanhas-russas. Segundo reportagem do New York Post, ele fazia parte do grupo público Roller Coaster Enthusiasts Club, no Facebook, dedicado a pessoas apaixonadas por esse tipo de atração. Ele entrou no grupo em 15 de março de 2026, cerca de sete meses antes de morrer.
Inaugurada em 2006, a Goliath atinge velocidade máxima de 113 km/h e chega a 61 metros de altura, segundo o site do parque. O percurso dura aproximadamente três minutos e meio, com curvas acentuadas e grandes descidas.
O caso ocorre em meio a outros episódios envolvendo atrações de alta velocidade nos Estados Unidos.
Jovem perdeu movimentos após passeio em montanha-russa
No ano passado, um homem de 32 anos morreu após sofrer lesões por impacto contundente em uma montanha-russa do parque temático Universal Epic Universe, na Flórida. A morte foi considerada acidental.