FÃ DA ATRAÇÃO

Quem era o professor que morreu após ser arremessado de montanha-russa nos EUA

Hassan Kariem, 42 anos, trabalhava como gerente de tecnologia, professor e treinador de robótica em uma escola de Atlanta

Mariana Rios

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 21:28

Hassan Kariem morreu após cair de uma montanha-russa nos EUA Crédito: Reprodução/Facebook Hassan Kariem

Hassan Jihad Ibn Kariem, de 42 anos, era educador, profissional de tecnologia e treinador de robótica em Atlanta, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Ele morreu na segunda-feira (12) após ser ejetado da montanha-russa Goliath, no parque de diversões Six Flags Over Georgia. O acidente está sob investigação.

Kariem trabalhava havia mais de 12 anos na Wesley International Academy, escola onde atuou como professor de tecnologia antes de assumir a função de gerente de tecnologia da informação (TI). Também treinava estudantes em robótica.

Em nota, a instituição o descreveu como um colega querido e parte importante da comunidade escolar. O sistema público de ensino de Atlanta também lamentou a morte e destacou o impacto que ele teve na vida de estudantes e profissionais.

Familiares disseram à imprensa local que Kariem era apaixonado por educação e havia enfrentado dois episódios de câncer. Ele também sobreviveu a um incêndio em um carro semanas antes do acidente fatal.

Testemunhas relataram que o educador foi lançado para fora do assento da atração e atingiu outros passageiros durante a queda. A polícia investiga as circunstâncias da morte, e a montanha-russa foi temporariamente fechada. A Six Flags informou que está colaborando com as autoridades.

Hassan Kariem era fã de montanhas-russas. Segundo reportagem do New York Post, ele fazia parte do grupo público Roller Coaster Enthusiasts Club, no Facebook, dedicado a pessoas apaixonadas por esse tipo de atração. Ele entrou no grupo em 15 de março de 2026, cerca de sete meses antes de morrer.

Leia mais Jovem de 28 anos perde movimentos após passeio em montanha-russa de parque em São Paulo

Montanha-russa chega a 113 km/h

Inaugurada em 2006, a Goliath atinge velocidade máxima de 113 km/h e chega a 61 metros de altura, segundo o site do parque. O percurso dura aproximadamente três minutos e meio, com curvas acentuadas e grandes descidas.

O caso ocorre em meio a outros episódios envolvendo atrações de alta velocidade nos Estados Unidos.

Jovem perdeu movimentos após passeio em montanha-russa 1 de 3