Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem era o professor que morreu após ser arremessado de montanha-russa nos EUA

Hassan Kariem, 42 anos, trabalhava como gerente de tecnologia, professor e treinador de robótica em uma escola de Atlanta

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 21:28

Hassan Kariem morreu após cair de uma montanha-russa nos EUA
Hassan Kariem morreu após cair de uma montanha-russa nos EUA Crédito: Reprodução/Facebook Hassan Kariem

Hassan Jihad Ibn Kariem, de 42 anos, era educador, profissional de tecnologia e treinador de robótica em Atlanta, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Ele morreu na segunda-feira (12) após ser ejetado da montanha-russa Goliath, no parque de diversões Six Flags Over Georgia. O acidente está sob investigação.

Kariem trabalhava havia mais de 12 anos na Wesley International Academy, escola onde atuou como professor de tecnologia antes de assumir a função de gerente de tecnologia da informação (TI). Também treinava estudantes em robótica.

Em nota, a instituição o descreveu como um colega querido e parte importante da comunidade escolar. O sistema público de ensino de Atlanta também lamentou a morte e destacou o impacto que ele teve na vida de estudantes e profissionais.

Familiares disseram à imprensa local que Kariem era apaixonado por educação e havia enfrentado dois episódios de câncer. Ele também sobreviveu a um incêndio em um carro semanas antes do acidente fatal.

Testemunhas relataram que o educador foi lançado para fora do assento da atração e atingiu outros passageiros durante a queda. A polícia investiga as circunstâncias da morte, e a montanha-russa foi temporariamente fechada. A Six Flags informou que está colaborando com as autoridades.

Hassan Kariem era fã de montanhas-russas. Segundo reportagem do New York Post, ele fazia parte do grupo público Roller Coaster Enthusiasts Club, no Facebook, dedicado a pessoas apaixonadas por esse tipo de atração. Ele entrou no grupo em 15 de março de 2026, cerca de sete meses antes de morrer.

Leia mais

Imagem - Jovem de 28 anos perde movimentos após passeio em montanha-russa de parque em São Paulo

Jovem de 28 anos perde movimentos após passeio em montanha-russa de parque em São Paulo

Montanha-russa chega a 113 km/h

Inaugurada em 2006, a Goliath atinge velocidade máxima de 113 km/h e chega a 61 metros de altura, segundo o site do parque. O percurso dura aproximadamente três minutos e meio, com curvas acentuadas e grandes descidas.

O caso ocorre em meio a outros episódios envolvendo atrações de alta velocidade nos Estados Unidos.

Jovem perdeu movimentos após passeio em montanha-russa

Júlia Bossoni por Reprodução
Montanha russa Montezum por Divulgação
Júlia Bossoni perdeu movimentos após andar em brinquedo por Reprodução
1 de 3
Júlia Bossoni por Reprodução

No ano passado, um homem de 32 anos morreu após sofrer lesões por impacto contundente em uma montanha-russa do parque temático Universal Epic Universe, na Flórida. A morte foi considerada acidental.

Tags:

Eua Montanha-russa

Mais recentes

Imagem - Netanyahu chama Brasil de 'pequeno país' ao lembrar posse de Jair Bolsonaro

Netanyahu chama Brasil de 'pequeno país' ao lembrar posse de Jair Bolsonaro
Imagem - Fisiculturista de 40 anos morre três semanas após disputar o Mr. Olympia

Fisiculturista de 40 anos morre três semanas após disputar o Mr. Olympia
Imagem - Papa Leão XIV volta a caminhar e se alimentar após cirurgia no pulmão

Papa Leão XIV volta a caminhar e se alimentar após cirurgia no pulmão