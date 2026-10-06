SAÚDE

Quênia confirma primeiro caso de ebola e paciente morre após passar pelo Congo

Homem vivia na República Democrática do Congo havia sete anos e chegou a Nairóbi no dia 3; autoridades identificaram 28 contatos e tentam localizar passageiros e tripulantes do voo

Mariana Rios

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 15:52

OMS elevou o risco de disseminação nacional do vírus no país para o nível 'muito alto' Crédito: Shutterstock

O Ministério da Saúde do Quênia confirmou nesta terça-feira (6) o primeiro caso de ebola registrado no país. O paciente, um homem queniano que havia vivido na República Democrática do Congo (RDC) nos últimos sete anos, morreu na noite de segunda-feira (5) após receber tratamento.

Segundo o governo queniano, o caso é considerado importado, já que o homem esteve na RDC, onde há um surto da doença - com ao menos 4 mil mortes confirmadas até sexta-feira (2).

Os primeiros sinais de adoecimento surgiram há cerca de um mês, quando ele ainda estava na RDC. O paciente passou por diferentes hospitais no país antes de viajar para o Quênia. Ele chegou a Nairóbi, capital queniana, no último dia 3 e procurou atendimento médico novamente. Na unidade de saúde, foi isolado diante da suspeita de febre hemorrágica viral.

Entre os sintomas apresentados estavam febre, calafrios, fadiga intensa, fraqueza, dores musculares, dor de garganta e sangramentos sob a pele e em locais de acesso venoso.

Uma amostra coletada do paciente deu resultado positivo para ebola tanto no Laboratório Nacional de Referência em Virologia quanto no laboratório do Instituto de Pesquisa Médica do Quênia.

O homem recebeu tratamento de suporte, mas morreu na noite de segunda-feira. As autoridades informaram que preparavam um sepultamento seguro e digno, seguindo os protocolos adotados para mortes relacionadas ao ebola.

Quênia monitora contatos

As autoridades identificaram 28 pessoas que tiveram contato com o paciente, entre familiares e profissionais de saúde envolvidos no atendimento. O governo também tenta localizar 23 passageiros e quatro tripulantes que estavam no mesmo voo que o homem.

Segundo o Ministério da Saúde, medidas de quarentena estão sendo adotadas para pessoas consideradas em situação de risco. A Organização Mundial da Saúde (OMS) foi comunicada sobre o caso, em cumprimento ao Regulamento Sanitário Internacional.

Quênia já monitorou mais de 650 mil viajantes

Desde o início do atual surto de ebola na República Democrática do Congo, em maio, o Quênia informou ter monitorado 652.584 viajantes que chegaram ao país.