Iniciativa

Quênia cria data para incentivar plantio de 15 bilhões de mudas

O Quênia criou um novo feriado nacional para estimular o plantio de 15 bilhões de árvores em 10 anos; entenda

Publicado em 24 de novembro de 2023 às 21:51

No Quênia, o dia 13 de novembro é o Dia Nacional do Plantio de Árvores Crédito: Reprodução/ X William Samoei Ruto

O governo do Quênia começou a pôr em prática um ousado plano para tentar reverter as mudanças climáticas no país: plantar 15 bilhões de árvores até o ano de 2033. Para alcançar o tão esperado feito, o presidente queniano, William Samoei Ruto, criou um novo feriado nacional.

Assim, o dia 13 de novembro agora é o Dia Nacional do Plantio de Árvores.

Cada um dos mais de 51 milhões de moradores do Quênia é incentivado a plantar pelo menos duas mudas de árvore por ano. Além do plantio em áreas públicas, as pessoas também podem plantar em suas próprias casas.

À BBC, a ministra do Meio Ambiente do Quênia, Soipan Tuya, afirma que "o feriado nacional permite que todos os quenianos participem da iniciativa". As mudas de planta são distribuídas gratuitamente nos chamados "centros de agência florestal".

Conheça um pouco do Quênia

O Quênia está localizado no leste da África, fazendo fronteira com Sudão do Sul, Somália, Etiópia, Tanzânia e Uganda, com litoral no Oceano Índico. Atravessado pela Linha do Equador, o país apresenta os climas tropical, temperado e árido, com chuvas intensas entre os meses de março e junho.

O país é divido em sete regiões além da área da capital, Náirobi. O Quênia tem cerca de 7% do território coberto por floresta. As autoridades quenianas reservaram mais de 80 milhões de dólares (cerca de R$ 391 milhões) para aumentar para 10% a cobertura florestal do país.

Em publicação nas redes sociais, o secretário do Gabinete de Administração Interior e Nacional do Quênia, Kithure Kindiki, disse que mais de 300 mil árvores serão plantadas na região nordeste da nação. Fronteira com a Etiópia e a Somália, a região sofre com uma seca contínua após três anos de poucas chuvas, em decorrência do El Niño.