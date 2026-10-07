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Rede de fast-food famosa nos Estados Unidos vai abrir 40 unidades no Brasil

Primeira loja da Shake Shack será inaugurada em São Paulo no primeiro semestre de 2027

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 22:32

Shake Shack
Shake Shack Crédito: Reprodução

A rede de fast-food Shake Shack, famosa nos Estados Unidos, chegará ao Brasil em 2027. A empresa planeja abrir 40 unidades no país ao longo de nove anos. A informação é da revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios.

A primeira unidade da rede será inaugurada em São Paulo. Apesar de ainda não haver uma data definida, a abertura está prevista para o primeiro semestre de 2027. As demais lojas devem ser inauguradas gradualmente até 2036.

Desde setembro de 2024, a empresa já demonstrava interesse em expandir suas operações para o mercado brasileiro. Na época, o diretor de marketing da rede afirmou que o grupo ainda buscava o "parceiro ideal" para viabilizar a chegada ao país.

“Trazer o Shake Shack para o Brasil é a realização de um projeto que começou há muitos anos. Mais do que introduzir uma marca global, esta parceria representa a união de duas empresas que enxergam a hospitalidade como uma forma de conectar pessoas e criar memórias duradouras", afirmou Mauro Guardabassi, executivo da Bold, empresa que será responsável pela operação da Shake Shack no Brasil.

Shake Shack

Shake Shack por Reprodução
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Shake Shack por Reprodução

A rede surgiu em 2004, a partir de um carrinho de cachorro-quente instalado no Madison Square Park, em Nova York. Atualmente, conta com cerca de 710 unidades espalhadas pelo mundo e tem os hambúrgueres como principais produtos.

No Brasil, a Shake Shack deve se posicionar no segmento de hamburguerias premium, segundo informações da Veja Negócios.

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