Reino Unido anuncia investimento de 8 bilhões de libras da Amazon Web Services

A ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, disse nesta terça-feira, 10, que a Amazon Web Services (AWS) vai investir 8 bilhões de libras no país para a construção de uma nova infraestrutura de nuvem e de inteligência artificial no país.