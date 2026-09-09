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Robôs marcham nas ruas e cobram regras para inteligência artificial

Cerca de 30 humanoides participaram de protesto em Varsóvia contra riscos aos empregos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 12:55

'Protesto' de robôs
'Protesto' de robôs Crédito: Reprodução

Cerca de 30 robôs humanoides ocuparam as ruas de Varsóvia, na Polônia, na segunda-feira (7), em uma manifestação que pediu regulamentação para a inteligência artificial e alertou para os efeitos da tecnologia sobre o mercado de trabalho.

Com bandeiras, mensagens reproduzidas por alto-falantes e movimentos em círculo, os robôs levaram frases como “Defendam os empregos”, “Chegou a hora das regras” e “Não esperem, regulamentem” até a frente do Ministério de Assuntos Digitais.

A mobilização foi organizada pela iniciativa Democratism, que promove debates sobre os impactos da IA e da robotização no trabalho. Para Grzegorz Kulis, responsável pelo ato, o foco era chamar atenção para a possível troca de trabalhadores por sistemas automatizados.

Cronologia dos robôs humanoides

1495 — Leonardo da Vinci já imaginava um cavaleiro mecânico capaz de reproduzir movimentos humanos, antecipando em séculos a ideia dos robôs humanoides por Erik Möller / Wikimedia Commons
1928 — Mais de quatro séculos depois, Eric levou o “homem mecânico” ao mundo real, movimentando cabeça e braços diante de um público fascinado por Wikimedia Commons
1939 — Elektro apareceu na Feira Mundial de Nova York e mostrou que robôs humanoides também poderiam virar símbolos populares de um futuro tecnológico por Daderot / Wikimedia Commons
1973 — O japonês WABOT-1 reuniu pernas, braços, visão e comunicação, tornando-se um marco na passagem dos autômatos para os humanoides modernos por Divulgação / Waseda University
1993 — A Honda apresentou o P1, enorme protótipo que adicionou braços e tronco às experiências que ensinavam robôs a caminhar sobre duas pernas por Morio / Wikimedia Commons
2000 — O ASIMO reduziu o tamanho dos protótipos e virou um ícone mundial ao mostrar que humanoides poderiam circular em ambientes feitos para pessoas por Hatsukari715 / Wikimedia Commons
2002 — O HRP-2 avançou além da caminhada: podia deitar e voltar a ficar de pé, passo importante para robôs destinados a tarefas no mundo real por Morio / Wikimedia Commons
2004 — O iCub levou a evolução para a inteligência: nasceu como plataforma para estudar como robôs podem perceber, aprender e interagir com o ambiente por Festival della Scienza / Wikimedia Commons
2004 — O pequeno QRIO mostrou uma nova direção, combinando equilíbrio, movimentos rápidos e entretenimento em um corpo muito menor que seus antecessores por Dschen Reinecke / Wikimedia Commons
2008 — Compacto e programável, o NAO se espalhou por universidades e competições, aproximando uma geração de pesquisadores da robótica humanoide por Jiuguang Wang / Wikimedia Commons
2009 — No mesmo ano, TOPIO mostrou sua coordenação ao jogar tênis de mesa, transformando velocidade e precisão em novos desafios para os humanoides por Humanrobo / Wikimedia Commons
2009 — O HRP-4C aproximou ainda mais máquina e pessoa ao combinar corpo humanoide, reconhecimento de fala e movimentos inspirados em seres humanos por ELiveFdragon / Wikimedia Commons
2011 — O Robonaut 2 levou a história para fora da Terra e se tornou o primeiro humanoide de alta destreza operado na Estação Espacial Internacional por NASA / Wikimedia Commons
2013 — Atlas nasceu para enfrentar terrenos e situações perigosas, abrindo caminho para humanoides capazes de atuar onde enviar pessoas seria arriscado por DARPA / Wikimedia Commons
2015 — O HUBO venceu desafios com escadas e obstáculos, mostrando como humanoides começavam a ser testados para responder a situações de desastre por John F. Williams / U.S. Navy / Wikimedia Commons
2014 — Pepper seguiu outra direção: em vez de força, apostou na comunicação e colocou a interação social no centro da evolução dos robôs por Kukarobot / Wikimedia Commons
2016 — Sophia transformou o rosto em protagonista e popularizou a busca por humanoides capazes de conversar e reproduzir expressões familiares por International Telecommunication Union / Wikimedia Commons
2022 — A Tesla apresentou Optimus e colocou a escala industrial no centro da corrida, prometendo humanoides para tarefas repetitivas ou perigosas por Steve Jurvetson / Wikimedia Commons
2022 — Ameca levou essa busca adiante com expressões faciais mais detalhadas, tornando pequenos movimentos dos olhos e da boca surpreendentemente humanos por Willy Jackson / Wikimedia Commons
2024 — O Unitree G1 resume a fase atual: máquinas menores, ágeis e treinadas com IA, enquanto humanoides deixam os laboratórios e entram numa corrida comercial por Sayanesy / Wikimedia Commons
2026 — Com Moya e UWorld U1, os humanoides avançaram da força para o vínculo emocional, ganhando pele realista, expressões faciais e IA para conversar e fazer companhia por Divulgação / UBTech Robotics
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1495 — Leonardo da Vinci já imaginava um cavaleiro mecânico capaz de reproduzir movimentos humanos, antecipando em séculos a ideia dos robôs humanoides por Erik Möller / Wikimedia Commons

“Em particular, queremos destacar o problema da potencial substituição de pessoas por robôs humanoides e inteligência artificial em trabalhos cognitivos”, afirmou. “Se não reagirmos agora, poderemos ter um problema em breve.”

Kulis defendeu a criação de “regras e regulamentos que sirvam de escudo protetor para os trabalhadores”.

Um dos participantes, o robô humanoide Agibot A3, equipado com IA, afirmou à AFP que a presença das máquinas no ato buscava evidenciar que a tecnologia já deixou de ser apenas uma previsão. “Os robôs aqui presentes devem mostrar que essa tecnologia já é uma realidade”, disse.

O ministro de Assuntos Digitais da Polônia, Krzysztof Gawkowski, conversou com os organizadores durante o protesto e também demonstrou preocupação com a falta de controle sobre a evolução desses sistemas. “Modelos de IA sem controle, implementados em humanoides que continuarão evoluindo com o avanço da robotização, representam um problema grave”, declarou.

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