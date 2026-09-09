POLÔNIA

Robôs marcham nas ruas e cobram regras para inteligência artificial

Cerca de 30 humanoides participaram de protesto em Varsóvia contra riscos aos empregos

Carol Neves

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 12:55

'Protesto' de robôs Crédito: Reprodução

Cerca de 30 robôs humanoides ocuparam as ruas de Varsóvia, na Polônia, na segunda-feira (7), em uma manifestação que pediu regulamentação para a inteligência artificial e alertou para os efeitos da tecnologia sobre o mercado de trabalho.

Com bandeiras, mensagens reproduzidas por alto-falantes e movimentos em círculo, os robôs levaram frases como “Defendam os empregos”, “Chegou a hora das regras” e “Não esperem, regulamentem” até a frente do Ministério de Assuntos Digitais.

A mobilização foi organizada pela iniciativa Democratism, que promove debates sobre os impactos da IA e da robotização no trabalho. Para Grzegorz Kulis, responsável pelo ato, o foco era chamar atenção para a possível troca de trabalhadores por sistemas automatizados.

Cronologia dos robôs humanoides 1 de 21

“Em particular, queremos destacar o problema da potencial substituição de pessoas por robôs humanoides e inteligência artificial em trabalhos cognitivos”, afirmou. “Se não reagirmos agora, poderemos ter um problema em breve.”

Kulis defendeu a criação de “regras e regulamentos que sirvam de escudo protetor para os trabalhadores”.

Um dos participantes, o robô humanoide Agibot A3, equipado com IA, afirmou à AFP que a presença das máquinas no ato buscava evidenciar que a tecnologia já deixou de ser apenas uma previsão. “Os robôs aqui presentes devem mostrar que essa tecnologia já é uma realidade”, disse.