DRONE RUSSO

Rússia ataca ponte em Kiev durante visita de líder alemão

Alemanha tornou-se o maior fornecedor de ajuda militar da Ucrânia, ultrapassando os EUA

Estadão

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 08:12

Ponte atingida em Kiev Crédito: Reprodução/X

A Rússia atacou uma importante ponte em Kiev, no momento em que o chanceler alemão, Friedrich Merz, chegava à capital para uma demonstração de apoio à Ucrânia. O líder alemão anunciou um pacote de ajuda no valor de 1,3 bilhão de euros (cerca de R$ 7,6 bilhões).

O drone russo atingiu a importante Ponte do Norte de Kiev, sobre o Rio Dnieper, marcando o quarto dia consecutivo em que a Rússia tem como alvo pontes utilizadas por dezenas de milhares de moradores que se deslocam entre as duas margens da cidade. Imagens de vídeo mostraram carros atravessando a estrutura no momento em que o drone atinge a pista e explode. Duas pessoas ficaram feridas no ataque, segundo o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko.

Russia struck Kyiv's Northern Bridge with a jet-powered drone as German Chancellor Friedrich Merz visited the Ukrainian capital on Oct. 4, tearing a meter-wide hole in the roadway and injuring two people, one hospitalized. #Kyiv https://t.co/0hK6pPj0Ta https://t.co/UZGHBXvNSh — WW3 Watchtower (@WW3Watchtower) October 5, 2026

O ataque ocorreu logo após a chegada de Merz à cidade, em uma visita sem aviso prévio destinada a reforçar o apoio da Alemanha à Ucrânia, no momento em que o país entra em um dos períodos mais precários desde que a Rússia lançou sua invasão em grande escala, em 2022.

A Alemanha tornou-se o maior fornecedor de ajuda militar da Ucrânia desde que Merz assumiu o cargo, em maio de 2025, ultrapassando os EUA, à medida que o apoio americano diminuiu.

Cerca de 1 bilhão de euros do pacote anunciado é destinado à ajuda militar, incluindo armas de ataque de longo alcance, drones de combate e tecnologia de satélite, "para que a Ucrânia também possa atingir plataformas de lançamento russas", disse Merz em entrevista coletiva. A Alemanha também fornecerá € 350 milhões em ajuda energética para o inverno (Hemisfério Norte) para geradores, subestações e trabalhos de reparo.

A guerra aérea se intensificou, com Moscou ameaçando cidades por toda a Ucrânia com mísseis balísticos difíceis de serem interceptados e drones a jato, enquanto Kiev vem atacando a indústria petrolífera e empresas da Rússia.

Kiev tem sofrido ataques quase constantes dos novos drones a jato da Rússia nas últimas semanas, com uma campanha cada vez mais intensa que perturba o cotidiano da capital. Merz anunciou que a Alemanha financiaria a produção conjunta de drones projetados para interceptar esses drones a jato, acrescentando que "avanços técnicos significativos" nas últimas semanas estavam acelerando a produção.

O líder alemão experimentou a nova realidade do cotidiano na capital ucraniana. Sirenes de alerta aéreo soaram repetidamente durante sua visita, incluindo quando o presidente Volodmir Zelenski mostrava a ele o prédio da Academia Nacional de Ciências, gravemente danificado após um ataque russo que matou duas pessoas na semana passada.