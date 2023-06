Rússia bombardeia cidade ucraniana inundada após Zelenksi visitar área

Forças russas bombardearam nesta quinta-feira (8) uma cidade do sul da Ucrânia que foi inundada por um colapso catastrófico de barragem, disseram autoridades ucranianas. O ataque forçou a suspensão do trabalho de resgate por algumas horas, e ocorreu após o presidente Volodimir Zelenski viajar para a área a fim de avaliar os danos.



Ao menos cinco pessoas morreram, muitas estão desabrigadas e dezenas de milhares estão sem água potável após a destruição da barragem de Kakhovka. A Ucrânia acusou a Rússia de explodir a instalação, que as forças de Moscou controlavam, enquanto a Rússia disse que a Ucrânia bombardeou a barragem.