REVIDE

Rússia fecha Goethe-Institut após Alemanha encerrar atividades de centro russo em Berlim

Instituições alemãs em Moscou, São Petersburgo e Novosibirsk serão fechadas; medida é mais um capítulo da escalada nas relações entre os dois países

Mariana Rios

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 11:54

Goethe-Institut de Moscou foi inaugurado em 1992, tornando-se o primeiro instituto do gênero na Rússia Crédito: Reprodução/Goethe

A Rússia decidiu fechar o Goethe-Institut de Moscou e as unidades do centro cultural e de língua alemã em São Petersburgo e Novosibirsk, em uma medida de retaliação ao fechamento da Casa da Rússia, em Berlim, e do consulado russo em Bonn, na Alemanha.

A informação foi divulgada pela NOS, emissora pública holandesa, que citou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia e a agência estatal russa TASS. Segundo o chanceler russo, Sergei Lavrov, as decisões alemãs foram tomadas de forma consciente e representam o fim da presença cultural alemã no país.

O governo alemão anunciou nesta semana o fechamento da Casa da Rússia em Berlim como resposta ao que considera envolvimento russo em uma tentativa de atentado em Leipzig. Segundo o serviço de inteligência alemão, o imóvel era usado pela Rússia para operações de espionagem. O Kremlin nega as acusações de envolvimento em ações de sabotagem na Alemanha.

O primeiro Goethe-Institut na Rússia foi aberto em Moscou em 1992, pouco depois do fim da União Soviética. A organização mantém cerca de 90 unidades no mundo, voltadas ao ensino da língua alemã e à promoção da cultura do país, com atividades como cursos, palestras e eventos literários.

O fechamento das instituições dos dois países é mais um sinal da deterioração das relações entre Rússia e Alemanha, que se agravaram nos últimos anos em meio a acusações de espionagem e sabotagem.