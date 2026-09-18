Rússia tira controle da Nestlé sobre negócios no país

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Mariana Rios
Publicado em 18 de setembro de 2026 às 23:17
A Nestlé perdeu temporariamente o controle sobre parte de suas operações na Rússia após o governo de Vladimir Putin colocar duas empresas do grupo sob administração russa. A medida foi determinada por decreto presidencial publicado na quinta-feira (17).
A decisão envolve a Nestlé Russia e a Nestlé Kuban. As participações pertencentes a empresas da Nestlé na Suíça e na Alemanha passarão a ser administradas pela companhia russa L.E.V. Management. A Nestlé, porém, continua formalmente como proprietária dos ativos e, neste momento, não há transferência de propriedade.
Relembre produtos da Nestlé
Em comunicado divulgado nesta sexta-feira (18), a Nestlé afirmou que está avaliando a situação e as opções disponíveis. A empresa disse que pretende tomar as medidas necessárias para proteger seus direitos e garantir a continuidade das operações, especialmente em relação aos funcionários.
A Nestlé mantém seis unidades de produção na Rússia, onde fabrica produtos como café, alimentos para animais e fórmulas infantis. A empresa tem cerca de 7 mil funcionários no país. Em 2021, último ano em que divulgou separadamente os resultados russos, as vendas chegaram a cerca de 2 bilhões de francos suíços, equivalentes a aproximadamente 2% do faturamento global daquele ano.
Desde o início da guerra na Ucrânia, em 2022, a Nestlé reduziu suas atividades no mercado russo, suspendendo a maior parte das vendas, importações e exportações não essenciais, além de publicidade e investimentos de capital. A empresa, no entanto, não deixou o país.
A administração temporária de ativos estrangeiros é um mecanismo utilizado pela Rússia desde 2023 contra empresas de países considerados pelo governo russo como “hostis”. Casos anteriores envolveram companhias como Danone e Carlsberg, que posteriormente venderam seus negócios russos.
A medida também atingiu os ativos russos da rede francesa Auchan. Segundo agências internacionaois, o decreto permite que um administrador nomeado pelas autoridades russas assuma o controle dos ativos sem que, inicialmente, a propriedade formal seja transferida.