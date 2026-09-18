7 MIL FUNCIONÁRIOS

Rússia tira controle da Nestlé sobre negócios no país

Medida determinada por Vladimir Putin atinge duas empresas da fabricante suíça

Mariana Rios

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 23:17

Nestlé Crédito: Divulgação

A Nestlé perdeu temporariamente o controle sobre parte de suas operações na Rússia após o governo de Vladimir Putin colocar duas empresas do grupo sob administração russa. A medida foi determinada por decreto presidencial publicado na quinta-feira (17).

A decisão envolve a Nestlé Russia e a Nestlé Kuban. As participações pertencentes a empresas da Nestlé na Suíça e na Alemanha passarão a ser administradas pela companhia russa L.E.V. Management. A Nestlé, porém, continua formalmente como proprietária dos ativos e, neste momento, não há transferência de propriedade.

Relembre produtos da Nestlé 1 de 10

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira (18), a Nestlé afirmou que está avaliando a situação e as opções disponíveis. A empresa disse que pretende tomar as medidas necessárias para proteger seus direitos e garantir a continuidade das operações, especialmente em relação aos funcionários.

A Nestlé mantém seis unidades de produção na Rússia, onde fabrica produtos como café, alimentos para animais e fórmulas infantis. A empresa tem cerca de 7 mil funcionários no país. Em 2021, último ano em que divulgou separadamente os resultados russos, as vendas chegaram a cerca de 2 bilhões de francos suíços, equivalentes a aproximadamente 2% do faturamento global daquele ano.

Desde o início da guerra na Ucrânia, em 2022, a Nestlé reduziu suas atividades no mercado russo, suspendendo a maior parte das vendas, importações e exportações não essenciais, além de publicidade e investimentos de capital. A empresa, no entanto, não deixou o país.

A administração temporária de ativos estrangeiros é um mecanismo utilizado pela Rússia desde 2023 contra empresas de países considerados pelo governo russo como “hostis”. Casos anteriores envolveram companhias como Danone e Carlsberg, que posteriormente venderam seus negócios russos.