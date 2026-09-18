FUGA

Russo atravessa rio a nado para pedir asilo em país vizinho, mas é devolvido

Homem de 68 anos nadou do enclave russo de Kaliningrado até a Lituânia, alegou perseguição por atividades nas redes sociais e teve o pedido de asilo recusado

Mariana Rios

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 22:17

Nemunas: o rio que separa Rússia e Lituânia e virou rota de fuga Crédito: Shtterstock

Um homem russo de 68 anos atravessou a nado o rio Nemunas, saindo do enclave de Kaliningrado, na Rússia, em direção à Lituânia, para pedir asilo. Ele conseguiu chegar ao território lituano, mas acabou sendo devolvido à Rússia após as autoridades recusarem o pedido.

O episódio ocorreu na tarde de quinta-feira (17), quando agentes da Guarda de Fronteira da Lituânia encontraram o homem na margem do rio. Depois da travessia, ele recebeu roupas secas, segundo o serviço de imprensa da instituição ouvido pela Euronews.

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A distância exata percorrida pelo russo não foi informada. As autoridades lituanas disseram que também não poderiam fornecer, naquele momento, detalhes sobre o trajeto ou sobre quanto tempo o homem permaneceu na água.

Segundo o portal lituano Lrytas, o homem afirmou às autoridades que deixava a Rússia porque sofria perseguição relacionada às suas atividades nas redes sociais.

Após analisar o caso, porém, as autoridades lituanas consideraram que as informações apresentadas pelo russo eram “incoerentes” e levaram em conta informações sobre uma possível ameaça representada por ele caso entrasse na União Europeia. Com isso, decidiram devolvê-lo à Rússia, de acordo com a Euronews.