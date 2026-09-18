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Russo atravessa rio a nado para pedir asilo em país vizinho, mas é devolvido

Homem de 68 anos nadou do enclave russo de Kaliningrado até a Lituânia, alegou perseguição por atividades nas redes sociais e teve o pedido de asilo recusado

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 22:17

Nemunas: o rio que separa Rússia e Lituânia e virou rota de fuga
Nemunas: o rio que separa Rússia e Lituânia e virou rota de fuga Crédito: Shtterstock

Um homem russo de 68 anos atravessou a nado o rio Nemunas, saindo do enclave de Kaliningrado, na Rússia, em direção à Lituânia, para pedir asilo. Ele conseguiu chegar ao território lituano, mas acabou sendo devolvido à Rússia após as autoridades recusarem o pedido.

O episódio ocorreu na tarde de quinta-feira (17), quando agentes da Guarda de Fronteira da Lituânia encontraram o homem na margem do rio. Depois da travessia, ele recebeu roupas secas, segundo o serviço de imprensa da instituição ouvido pela Euronews.

Nemunas: o rio que separa Rússia e Lituânia e virou rota de fuga

Um rio, três países: o Nemunas nasce em Belarus, atravessa a Lituânia e chega à região russa de Kaliningrado por Shtterstock
Fronteira dentro d’água: no trecho final, o rio marca a fronteira entre a Lituânia e o território russo de Kaliningrado por Shtterstock
Quase 1.000 km: Nemunas tem cerca de 937 km de extensão e é o maior rio da Lituânia por Shtterstock
Na região do delta, o Nemunas se ramifica em vários canais antes de chegar à Lagoa da Curlândia por Shtterstock
Nemunas é utilizado para atividades de lazer e esportes aquáticos em diferentes pontos da Lituânia por Shtterstock
No baixo curso, onde fica a fronteira com Kaliningrado, o Nemunas pode ter entre 200 e 420 metros de largura por Shtterstock
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Um rio, três países: o Nemunas nasce em Belarus, atravessa a Lituânia e chega à região russa de Kaliningrado por Shtterstock

A distância exata percorrida pelo russo não foi informada. As autoridades lituanas disseram que também não poderiam fornecer, naquele momento, detalhes sobre o trajeto ou sobre quanto tempo o homem permaneceu na água.

Segundo o portal lituano Lrytas, o homem afirmou às autoridades que deixava a Rússia porque sofria perseguição relacionada às suas atividades nas redes sociais.

Após analisar o caso, porém, as autoridades lituanas consideraram que as informações apresentadas pelo russo eram “incoerentes” e levaram em conta informações sobre uma possível ameaça representada por ele caso entrasse na União Europeia. Com isso, decidiram devolvê-lo à Rússia, de acordo com a Euronews.

A travessia pelo Nemunas é considerada incomum. Segundo a Guarda de Fronteira da Lituânia, esse trecho do rio é monitorado continuamente por equipamentos de vigilância, o que permite identificar tentativas de entrada pelo local.

Tags:

Fuga Rússia Lituânia Fuga Russa Russo Fugiu A Nado

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