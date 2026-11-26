PARAÍSO

Russo é encontrado vivendo escondido por 19 anos em ilha paradisíaca na Tailândia

Autoridades afirmam que ele entrou ilegalmente no país em 2007 e vivia longe da fiscalização

Carol Neves

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 10:31

Russo foi achado vivendo escondido em cabana na Tailândia Crédito: Surat Thani Tourist Police

Um homem russo foi encontrado vivendo isolado há cerca de 19 anos em uma região de mata de Koh Pha Ngan, ilha turística da Tailândia conhecida pelas praias paradisíacas e festas à beira-mar. A descoberta aconteceu depois que dois turistas sul-africanos exploraram uma área remota do litoral e encontraram o estrangeiro em circunstâncias inesperadas.

O caso veio à tona após a divulgação de informações pelas autoridades tailandesas. Segundo a polícia turística da província de Surat Thani, o homem foi localizado em uma cabana em uma região de difícil acesso. Uma consulta aos registros migratórios não encontrou informações sobre uma entrada regular dele no país.

O próprio russo teria confirmado aos policiais que chegou à Tailândia de maneira ilegal há 19 anos. De acordo com relatos divulgados pela imprensa internacional, ele vivia na ilha desde 2007, tentando evitar o contato com as autoridades.

A situação chamou a atenção de dois visitantes que exploravam uma faixa de areia praticamente deserta. Um deles, DJ Boardman, de 37 anos, contou que estava pedalando pela região quando encontrou, no Google Maps, uma pequena área de praia aparentemente isolada. Para chegar ao local, os turistas precisaram atravessar grandes rochas.

Ao alcançarem a praia, os dois perceberam a presença de um homem em cima de um coqueiro, observando a movimentação. Surpresos com o encontro, viram o desconhecido descer da árvore e se aproximar.

Segundo Boardman, o russo não falava inglês, mas demonstrou tranquilidade diante da presença dos visitantes. Ele chegou a abrir cocos e oferecer a bebida aos dois. O homem também mostrou o espaço onde vivia, incluindo uma rede improvisada e uma área utilizada como abrigo.

"Era uma praia realmente isolada. Havia construções antigas de madeira, então o local já tinha sido habitado antes. De repente, vimos um homem em cima de uma palmeira nos observando", relatou o turista, em entrevista reproduzida pela imprensa internacional.

Prisão e possíveis consequências

Após a descoberta, autoridades tailandesas localizaram o estrangeiro em uma cabana deteriorada na mata da ilha. Imagens divulgadas pela polícia mostram a estrutura improvisada e uma motocicleta estacionada nas proximidades.

De acordo com informações da polícia turística, consultas aos sistemas de imigração não identificaram registros de entrada regular do russo na Tailândia. Ele foi levado à delegacia de Koh Pha Ngan para os procedimentos legais.

O homem é acusado de atravessar ilegalmente a fronteira e permanecer no país sem autorização. Entre as possíveis consequências estão prisão, deportação e inclusão em uma lista de restrição para retornar à Tailândia.