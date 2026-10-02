PREVIDÊNCIA

Saiba quanto ganha um aposentado na Suíça: valor parte de R$ 8 mil

Aposentadoria mínima sobiu para 1.280 francos a partir de janeiro de 2027; benefício máximo chega a R$ 16,1 mil

Mariana Rios

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 21:50

Quanto ganha um aposentado na Suíça? Veja o novo valor da aposentadoria Crédito: Shutterstock

Quanto ganha um aposentado na Suíça? A aposentadoria mínima do sistema público do país passará a ser 1.280 francos suíços por mês a partir de janeiro de 2027. Pela cotação de referência de R$ 6,29 por franco suíço, o valor corresponde a aproximadamente R$ 8.050 mensais.

O reajuste de 1,59% foi decidido pelo Conselho Federal da Suíça e anunciado nesta sexta-feira (2). O benefício mínimo terá um aumento de 20 francos suíços, passando dos atuais 1.260 francos para 1.280 francos.

Para quem recebe o benefício máximo, o valor mensal passará de 2.520 para 2.560 francos suíços. Na conversão pela mesma cotação, isso representa cerca de R$ 16.100 por mês.

Quanto ganha um aposentado na Suíça? Veja o novo valor da aposentadoria 1 de 7

O valor representa 42,4% do salário médio do trabalhador no país, segundo dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O percentual é chamado de taxa de reposição e indica quanto da renda recebida durante a vida profissional é substituída pela aposentadoria para um trabalhador com salário médio e carreira completa. A Suíça está entre os países com os salários médios mais altos da OCDE.

Reajuste começa em janeiro

Os novos valores entram em vigor em 1º de janeiro de 2027 e valem para as aposentadorias por idade e também para benefícios de invalidez.

De acordo com o governo suíço, o reajuste é calculado a partir da evolução dos salários e dos preços, por meio do chamado índice misto.

O aumento de 20 francos na aposentadoria mínima representa cerca de R$ 126 na conversão pela cotação utilizada. No caso do benefício máximo, a alta de 40 francos equivale a aproximadamente R$ 252.

A Suíça tinha 2,635 milhões de pessoas recebendo aposentadoria pelo sistema público do país em dezembro de 2025. O número inclui beneficiários que vivem tanto na Suíça quanto no exterior.

Suíça começa a pagar 13ª aposentadoria

A partir de dezembro de 2026, os aposentados suíços receberão pela primeira vez um 13º.

O governo suíço estima que o pagamento inicial custará mais de 4 bilhões de francos.

A 13ª parcela foi criada após a aprovação, em votação popular realizada em março de 2024, da iniciativa que previa o pagamento adicional aos beneficiários de aposentadoria por idade.