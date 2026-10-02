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Saiba quanto ganha um aposentado na Suíça: valor parte de R$ 8 mil

Aposentadoria mínima sobiu para 1.280 francos a partir de janeiro de 2027; benefício máximo chega a R$ 16,1 mil

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 21:50

Quanto ganha um aposentado na Suíça? Veja o novo valor da aposentadoria
Quanto ganha um aposentado na Suíça? Veja o novo valor da aposentadoria Crédito: Shutterstock

Quanto ganha um aposentado na Suíça? A aposentadoria mínima do sistema público do país passará a ser 1.280 francos suíços por mês a partir de janeiro de 2027. Pela cotação de referência de R$ 6,29 por franco suíço, o valor corresponde a aproximadamente R$ 8.050 mensais.

O reajuste de 1,59% foi decidido pelo Conselho Federal da Suíça e anunciado nesta sexta-feira (2). O benefício mínimo terá um aumento de 20 francos suíços, passando dos atuais 1.260 francos para 1.280 francos.

Para quem recebe o benefício máximo, o valor mensal passará de 2.520 para 2.560 francos suíços. Na conversão pela mesma cotação, isso representa cerca de R$ 16.100 por mês.

Quanto ganha um aposentado na Suíça? Veja o novo valor da aposentadoria

O valor máximo da aposentadoria pública suíça em 2026 é de 2.520 francos suíços por mês por Shutterstock
Convertido para reais, o teto mensal equivale a cerca de R$ 16.100 por mês por Shutterstock
O valor máximo individual corresponde a cerca de 42% do salário mínimo suíço, segundo a comparação apresentada na reportagem. por Shutterstock
O benefício mínimo é de 1.260 francos suíços por mês, metade do valor máximo individual por Shutterstock
Para casais, a soma das aposentadorias pelo sistema público previdenciário é limitada a 3.780 francos suíços mensais por Shutterstock
Suíça tinha 2,635 milhões de pessoas recebendo aposentadoria pelo sistema público do país em dezembro de 2025 por Shutterstock
Número inclui beneficiários que vivem tanto na Suíça quanto no exterior por Shutterstock
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O valor máximo da aposentadoria pública suíça em 2026 é de 2.520 francos suíços por mês por Shutterstock

O valor representa 42,4% do salário médio do trabalhador no país, segundo dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O percentual é chamado de taxa de reposição e indica quanto da renda recebida durante a vida profissional é substituída pela aposentadoria para um trabalhador com salário médio e carreira completa. A Suíça está entre os países com os salários médios mais altos da OCDE.

Reajuste começa em janeiro

Os novos valores entram em vigor em 1º de janeiro de 2027 e valem para as aposentadorias por idade e também para benefícios de invalidez.

De acordo com o governo suíço, o reajuste é calculado a partir da evolução dos salários e dos preços, por meio do chamado índice misto.

O aumento de 20 francos na aposentadoria mínima representa cerca de R$ 126 na conversão pela cotação utilizada. No caso do benefício máximo, a alta de 40 francos equivale a aproximadamente R$ 252.

A Suíça tinha 2,635 milhões de pessoas recebendo aposentadoria pelo sistema público do país em dezembro de 2025. O número inclui beneficiários que vivem tanto na Suíça quanto no exterior.

Suíça começa a pagar 13ª aposentadoria

A partir de dezembro de 2026, os aposentados suíços receberão pela primeira vez um 13º.

O governo suíço estima que o pagamento inicial custará mais de 4 bilhões de francos.

A 13ª parcela foi criada após a aprovação, em votação popular realizada em março de 2024, da iniciativa que previa o pagamento adicional aos beneficiários de aposentadoria por idade. 

O financiamento da nova despesa ainda é tema de discussão. O Parlamento aprovou um aumento de 0,4 ponto percentual no imposto sobre valor agregado (IVA) a partir de 2028 para financiar parte da 13ª aposentadoria, mas a medida ainda será submetida a votação popular em 29 de novembro deste ano.

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Tags:

Aposentadoria Suíça Previdência Aposentado Suíço Previdência Suíça

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