ASTRONOMIA

Saturno fica em oposição neste domingo; veja como observar o planeta dos anéis a olho nu

Fenômeno acontece quando a Terra fica entre o Sol e Saturno e proporciona uma das melhores oportunidades do ano para acompanhar o planeta

Perla Ribeiro

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 12:10

Saturno fica em oposição neste domingo; veja como observar o planeta dos anéis a olho nu Crédito: Divulgação

Saturno será um dos grandes destaques do céu neste fim de semana. No domingo (4), o planeta dos anéis chega à oposição, fenômeno que o coloca em uma posição privilegiada para observação a partir da Terra. O evento ocorre quando a Terra fica aproximadamente entre o Sol e Saturno, fazendo com que o planeta apareça no lado oposto ao Sol no céu.

Na prática, isso significa que, enquanto o Sol se põe no horizonte oeste, Saturno surge na direção leste e permanece visível durante praticamente toda a noite. A oposição exata acontece às 9h no horário de Brasília, mas não é necessário esperar esse momento para observar o planeta: as noites próximas ao domingo oferecem condições semelhantes.

O que é lixo espacial e por que ele pode se tornar o “anel de Saturno” da Terra 1 de 7

Como encontrar Saturno no céu

Para quem está começando a observar o céu, a orientação é simples: depois do pôr do Sol, procure o horizonte leste. Saturno já estará acima da linha do horizonte, mas o céu ainda claro pode dificultar sua identificação. Esperar cerca de uma hora e meia, quando o céu estiver mais escuro e o planeta mais alto, pode facilitar a observação.

Prédios, árvores e montanhas também podem bloquear a visão, principalmente no início da noite. “Na oposição, quando o Sol está se pondo de um lado do céu, Saturno está nascendo do outro. Isso permite acompanhar o planeta praticamente do começo ao fim da noite”, explica o professor Marcos Calil, responsável pelo Setor de Observatório da Urânia Planetário.

Dá para ver Saturno sem telescópio?

Sim. A olho nu, Saturno aparece como um ponto luminoso de tonalidade amarelada. Mesmo em cidades com poluição luminosa, o planeta pode ser identificado quando o céu está aberto e há boa visibilidade na direção do horizonte. Saturno estará próximo de seu maior brilho do ano durante a oposição, com magnitude de aproximadamente 0,3. O telescópio, porém, muda completamente a experiência.

E os famosos anéis?

Quem tiver acesso a um telescópio poderá tentar observar os anéis de Saturno. Eles ficaram praticamente de perfil para os observadores terrestres em 2025, durante a passagem da Terra pelo plano dos anéis. Desde então, a inclinação voltou a aumentar gradualmente, tornando a estrutura mais perceptível. Segundo a Sky & Telescope, os anéis já apresentam uma abertura maior nesta temporada, embora ainda estejam longe da inclinação máxima que atingirão nos próximos anos.

Precisa esperar o domingo?

Não. Saturno já pode ser observado nos dias que antecedem a oposição e continuará em boas condições de observação depois do dia 4. O domingo marca o centro de uma temporada especialmente favorável para acompanhar o planeta. De acordo com a EarthSky, Saturno continuará bem posicionado para observação durante boa parte de outubro.

Na prática, o observador pode acompanhar o planeta ao longo da noite: ele nasce no leste, sobe gradualmente no céu, alcança sua maior altura por volta da metade da noite e depois segue em direção ao oeste.



O que pode atrapalhar a observação?