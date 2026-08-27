Secretário de Defesa do Reino Unido relata ‘volume inacreditável’ de ataques homofóbicos

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Mariana Rios
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 16:52
“Recebi um volume inacreditável de abuso homofóbico desde que me tornei secretário de Defesa”. A declaração é de Wes Streeting, primeiro homem assumidamente gay a ocupar o cargo de secretário de Defesa do Reino Unido. Em entrevista ao podcast All Talk, ele afirmou que passou a receber uma quantidade expressiva de ataques homofóbicos na internet desde que assumiu a função.
Streeting disse que, embora sua sexualidade tenha sido tratada de maneira relativamente natural pela imprensa britânica, a reação nas redes sociais revela que o preconceito ainda persiste. Segundo ele, os ataques mostram a existência de setores que continuam resistentes à presença de pessoas LGBT+ em posições de liderança.
A informação foi publicada pelo jornal britânico The Guardian, que entrevistou Streeting sobre os ataques e sua experiência à frente da Defesa.
O secretário afirmou ainda que vê o cargo como uma oportunidade para demonstrar que sua orientação sexual não impede o exercício de uma função de alta responsabilidade no governo. Para ele, sua presença à frente da Defesa britânica também pode servir de referência para funcionários do Ministério da Defesa que viveram períodos em que pessoas homossexuais eram discriminadas dentro das Forças Armadas.
A declaração ocorre décadas depois de o Reino Unido suspender, em 2000, a proibição que impedia pessoas gays de servir abertamente nas Forças Armadas. Streeting destacou justamente essa mudança histórica ao falar sobre sua posição atual.
O secretário também trabalha diretamente com o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, cuja atuação em temas relacionados à comunidade LGBT+ tem sido marcada por posições mais conservadoras.
Wes Streeting foi nomeado secretário de Estado da Defesa do Reino Unido em 20 de julho de 2026. Antes disso, ocupou o cargo de secretário de Estado da Saúde e Assistência Social entre 5 de julho de 2024 e 14 de maio de 2026. Em julho de 2024, foi reeleito deputado por Ilford North.