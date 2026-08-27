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Secretário de Defesa do Reino Unido relata ‘volume inacreditável’ de ataques homofóbicos

Wes Streeting afirmou ter recebido uma onda de ofensas desde que assumiu o cargo e disse que sua posição representa uma oportunidade de combater preconceitos ainda presentes na sociedade britânica

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 16:52

Wes Streeting foi nomeado secretário de Estado da Defesa do Reino Unido em 20 de julho de 2026
Wes Streeting foi nomeado secretário de Estado da Defesa do Reino Unido em 20 de julho de 2026 Crédito: Gov.uk

“Recebi um volume inacreditável de abuso homofóbico desde que me tornei secretário de Defesa”. A declaração é de Wes Streeting, primeiro homem assumidamente gay a ocupar o cargo de secretário de Defesa do Reino Unido. Em entrevista ao podcast All Talk, ele afirmou que passou a receber uma quantidade expressiva de ataques homofóbicos na internet desde que assumiu a função.

Streeting disse que, embora sua sexualidade tenha sido tratada de maneira relativamente natural pela imprensa britânica, a reação nas redes sociais revela que o preconceito ainda persiste. Segundo ele, os ataques mostram a existência de setores que continuam resistentes à presença de pessoas LGBT+ em posições de liderança.

A informação foi publicada pelo jornal britânico The Guardian, que entrevistou Streeting sobre os ataques e sua experiência à frente da Defesa.

O secretário afirmou ainda que vê o cargo como uma oportunidade para demonstrar que sua orientação sexual não impede o exercício de uma função de alta responsabilidade no governo. Para ele, sua presença à frente da Defesa britânica também pode servir de referência para funcionários do Ministério da Defesa que viveram períodos em que pessoas homossexuais eram discriminadas dentro das Forças Armadas.

A declaração ocorre décadas depois de o Reino Unido suspender, em 2000, a proibição que impedia pessoas gays de servir abertamente nas Forças Armadas. Streeting destacou justamente essa mudança histórica ao falar sobre sua posição atual.

O secretário também trabalha diretamente com o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, cuja atuação em temas relacionados à comunidade LGBT+ tem sido marcada por posições mais conservadoras. 

Wes Streeting foi nomeado secretário de Estado da Defesa do Reino Unido em 20 de julho de 2026. Antes disso, ocupou o cargo de secretário de Estado da Saúde e Assistência Social entre 5 de julho de 2024 e 14 de maio de 2026. Em julho de 2024, foi reeleito deputado por Ilford North.

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