LIDERANÇA

Secretário de Defesa do Reino Unido relata ‘volume inacreditável’ de ataques homofóbicos

Wes Streeting afirmou ter recebido uma onda de ofensas desde que assumiu o cargo e disse que sua posição representa uma oportunidade de combater preconceitos ainda presentes na sociedade britânica

Mariana Rios

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 16:52

Wes Streeting foi nomeado secretário de Estado da Defesa do Reino Unido em 20 de julho de 2026 Crédito: Gov.uk

“Recebi um volume inacreditável de abuso homofóbico desde que me tornei secretário de Defesa”. A declaração é de Wes Streeting, primeiro homem assumidamente gay a ocupar o cargo de secretário de Defesa do Reino Unido. Em entrevista ao podcast All Talk, ele afirmou que passou a receber uma quantidade expressiva de ataques homofóbicos na internet desde que assumiu a função.

Streeting disse que, embora sua sexualidade tenha sido tratada de maneira relativamente natural pela imprensa britânica, a reação nas redes sociais revela que o preconceito ainda persiste. Segundo ele, os ataques mostram a existência de setores que continuam resistentes à presença de pessoas LGBT+ em posições de liderança.

A informação foi publicada pelo jornal britânico The Guardian, que entrevistou Streeting sobre os ataques e sua experiência à frente da Defesa.

O secretário afirmou ainda que vê o cargo como uma oportunidade para demonstrar que sua orientação sexual não impede o exercício de uma função de alta responsabilidade no governo. Para ele, sua presença à frente da Defesa britânica também pode servir de referência para funcionários do Ministério da Defesa que viveram períodos em que pessoas homossexuais eram discriminadas dentro das Forças Armadas.

A declaração ocorre décadas depois de o Reino Unido suspender, em 2000, a proibição que impedia pessoas gays de servir abertamente nas Forças Armadas. Streeting destacou justamente essa mudança histórica ao falar sobre sua posição atual.

O secretário também trabalha diretamente com o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, cuja atuação em temas relacionados à comunidade LGBT+ tem sido marcada por posições mais conservadoras.