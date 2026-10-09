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Segundo terremoto de magnitude 6,6 atinge o Panamá

Poucas horas antes, um tremor de magnitude 7,7 provocou desabamentos e pânico na capital do país

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 21:07

Forte terremoto sacode o Panamá; operações do canal seguem normalmente
Forte terremoto sacode o Panamá; operações do canal seguem normalmente Crédito: Reprodução/X

Um segundo terremoto, de magnitude 6,6, atingiu o Panamá na tarde desta sexta-feira (9), poucas horas depois de um tremor de magnitude 7,7 provocar desabamentos e pânico na capital do país. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o novo abalo ocorreu às 17h25, no horário de Brasília, a uma profundidade de 10 quilômetros.

O epicentro foi localizado a 14 quilômetros a oeste de Río Grande, no Panamá. O órgão também registrou outros tremores na região ao longo da tarde, incluindo abalos de magnitudes 5,2 e 4,9. Omar Smith, diretor do Sistema Nacional de Proteção Civil (Sinaproc), confirmou que, até o momento, não há relatos de vítimas fatais, apenas danos materiais.

Destruição

Mais cedo, um terremoto de magnitude 7,7 atingiu o país às 14h56, no horário de Brasília, e provocou o desabamento de alguns edifícios e pânico na Cidade do Panamá. Centenas de pessoas deixaram os prédios durante o tremor.

Inicialmente, o USGS informou que o primeiro abalo havia atingido magnitude 8, mas revisou o dado para 7,6 e, posteriormente, para 7,7. O epicentro foi localizado a 10 quilômetros de Pitaloza Arriba, no centro-sul do país.

"Dei instruções para mobilizar pessoal, recursos e auxílio aos afetados, bem como para que todos os ministérios e instituições do território atuem imediatamente na resolução e prevenção do problema. Todo o governo está mobilizado para dar as devidas respostas", escreveu o presidente do Panamá, José Raúl Mulino, na rede social X.

Segundo imagens divulgadas por veículos de comunicação locais, parte de um hotel desabou na cidade de Penonomé, a 150 quilômetros a sudoeste da Cidade do Panamá.

Tags:

Terremoto Panamá

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