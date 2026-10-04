VIOLÊNCIA

Sem aula: França fecha cerca de 500 escolas após protestos de estudantes

Unidades terão funcionamento limitado ou ficarão fechadas por falta de segurança; manifestações começaram por problemas na educação e já somam mais de 5 mil detenções, segundo a imprensa francesa

Mariana Rios

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 16:58

Manifestações começaram por problemas na educação e já somam mais de 5 mil detenções Crédito: Reprodução/Nos

Cerca de 500 escolas devem permanecer fechadas ou funcionar parcialmente na França nesta segunda-feira (5), em meio à preocupação com novos episódios de violência durante protestos de estudantes. As manifestações, que começaram na região de Paris e se espalharam pelo país, são motivadas por problemas na educação, como falta de professores, salas superlotadas e deficiências na manutenção dos prédios escolares.

Segundo o NOS, emissora pública dos Países Baixos, milhares de estudantes, universitários e professores participam dos atos. A maior parte das manifestações ocorre de forma pacífica, mas alguns protestos terminaram em vandalismo, ataques contra policiais e outras pessoas e lançamento de fogos de artifício.

A situação levou as autoridades francesas a manter escolas fechadas por motivos de segurança. De acordo com o Ministério da Educação, alguns prédios também não poderão receber alunos porque foram danificados durante os protestos. Na sexta-feira (2), centenas de escolas já haviam sido fechadas preventivamente.

A mobilização ganhou ainda mais força com a adesão de estudantes universitários, que também reivindicam mais recursos para as universidades. Uma nova jornada de protestos está prevista para terça-feira (6).

Segundo informações citadas pelo NOS, o jornal francês Le Monde contabiliza mais de 5 mil detenções desde o início das manifestações, sendo cerca de 85% dos detidos menores de idade. O Ministério da Educação afirma ainda que 24 escolas foram incendiadas ou saqueadas e que 78 funcionários ou professores ficaram feridos durante os distúrbios.