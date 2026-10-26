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Sem provas, Elon Musk questiona números da reeleição de Lula: 'Matemática não fecha'

Segundo turno teve menos abstenções e redução de votos brancos e nulos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 14:16

Elon Musk
Elon Musk Crédito: Shutterstock

Elon Musk colocou em dúvida a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em publicações no X nesta segunda-feira (26). O empresário questionou o aumento dos votos do presidente entre os dois turnos e repercutiu uma postagem com suspeitas sobre a decisão de ampliar o horário de votação. Ele não apresentou nenhuma evidência. 

“A matemática não fecha”, escreveu o dono da plataforma ao comparar os resultados de Lula e Flávio Bolsonaro (PL). A publicação trata como improvável o crescimento da votação do petista, que passou de 53,9 milhões para mais de 64 milhões de votos.

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A comparação, porém, desconsidera mudanças no eleitorado entre as duas etapas. Além da disputa pelos votos de candidatos que ficaram fora do segundo turno, houve aumento do comparecimento às urnas e diminuição dos votos brancos e nulos.

Segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a abstenção recuou de 21,08% para 19,21%, uma diferença de 1,87 ponto percentual. Com isso, cerca de 2,83 milhões de eleitores a mais participaram da votação.

Em outra publicação, Musk escreveu “Uau” ao compartilhar um texto de Martin de Luca, advogado que representa empresas ligadas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na postagem, De Luca lançou suspeitas de manipulação eleitoral e comparou Lula ao líder venezuelano Nicolás Maduro.

O advogado questionou a rapidez com que o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a prorrogação da votação. A ampliação havia sido solicitada pela campanha de Lula e também foi pedida pela equipe de Flávio.

A campanha petista recorreu à Justiça após relatos de dificuldades no transporte de eleitores em ao menos dez estados. Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas, na Bahia, estavam entre os municípios mencionados no pedido, que defendia a extensão como forma de assegurar a “igualdade entre os eleitores”.

Zanin autorizou que o encerramento da votação passasse das 17h para as 19h, pelo horário de Brasília. Depois, esclareceu que a decisão alcançava apenas as seções que permaneciam abertas. Urnas cuja votação já havia sido encerrada não poderiam ser reabertas.

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