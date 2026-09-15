Sete mulheres são encontradas mortas; polícia investiga possível ligação entre casos

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Mariana Rios
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 12:52
Sete mulheres foram encontradas mortas nos últimos dois meses em diferentes pontos de Ekurhuleni, região a leste de Johannesburgo, na África do Sul.
A sequência de casos levou a polícia a investigar uma possível ligação entre as mortes e a emitir um alerta público para que mulheres redobrem os cuidados ao praticar atividades ao ar livre, como corrida. As autoridades, no entanto, ainda não confirmaram a atuação de um assassino em série.
O caso mais recente foi registrado nesta terça-feira (15), quando o corpo de uma mulher foi encontrado em Kwa-Thema, na região de Springs. Segundo a polícia, a vítima estava completamente nua e o corpo apresentava avançado estado de decomposição.
Na segunda-feira (14), outro corpo de mulher havia sido localizado em Olifantsfontein, também em Ekurhuleni. Já no sábado (12), foi encontrado o corpo de Elizabeth “Tsontso” Moselakgomo, de 38 anos, que estava desaparecida desde a semana anterior, quando saiu para correr em Kempton Park.
Os outros casos ocorreram desde julho, nas proximidades de Kempton Park e da rodovia R21. A sequência fez crescer o temor de que as mortes estejam relacionadas. A polícia, porém, afirma que as investigações ainda precisam determinar se existe uma conexão entre os crimes.
A porta-voz do Serviço de Polícia da África do Sul (SAPS), Athlenda Mathe, afirmou que as semelhanças entre os casos são suficientes para justificar um alerta público e o reforço das investigações. Uma equipe multidisciplinar foi formada para analisar possíveis conexões, identificar os responsáveis e reunir evidências.
O ministro interino da Polícia, Firoz Cachalia, afirmou que a possibilidade de um ou mais criminosos estarem tendo mulheres como alvo exige uma resposta urgente. Ele se reuniu nesta terça-feira com a comissária nacional interina da SAPS, tenente-general Puleng Dimpane, e a equipe responsável pela investigação para avaliar as evidências já reunidas e os próximos passos.
O presidente Cyril Ramaphosa também determinou que as investigações sejam tratadas como prioridade. Em comunicado divulgado nesta terça-feira, ele afirmou que as autoridades devem fazer todos os esforços para identificar os responsáveis e pediu que pessoas com informações sobre os casos procurem a polícia.
A sequência de mortes ocorre em um país que enfrenta altos índices de violência contra mulheres. A situação provocou preocupação entre moradores e organizações que atuam na defesa dos direitos das mulheres.
A Comissão para a Igualdade de Gênero defendeu uma ação preventiva nas áreas onde os corpos foram encontrados. Entre as medidas sugeridas estão a avaliação da iluminação, da vigilância, das rotas de pedestres e do transporte público, além da presença policial e do acesso a serviços de emergência.
A investigação continua, e as autoridades pedem que a população não divulgue informações não verificadas nem faça acusações sem provas.
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