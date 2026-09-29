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Sete piscinas, 20 quartos e 30 banheiros: por dentro da 'mansão mais cara do mundo', avaliada em R$ 1,8 bilhão

Construída em Los Angeles, “The One” levou uma década para ficar pronta e teve o futuro ameaçado por uma dívida ligada à obra

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 11:07

Mansão The One
Mansão The One Crédito: Divulgação

Nile Niami passou dez anos construindo uma casa que, segundo ele, não teria preço comparável ao de outra residência. Batizada de “The One”, a mansão em Los Angeles chegou a ser avaliada em US$ 500 milhões. A estimativa de venda citada posteriormente caiu para cerca de US$ 350 milhões, o equivalente a R$ 1,8 bilhão.

A propriedade ocupa 9.755 metros quadrados e foi planejada para receber mais do que moradores. Além dos 20 quartos e 30 banheiros, há uma casa de hóspedes independente, terraços com espaços de convivência e ambientes de lazer que incluem pista de dança, simulador de golfe, pista de atletismo e quatro pistas de boliche.

A mansão 'mais cara do mundo'

Mansão The One por Divulgação
Mansão The One por Divulgação
Mansão The One por Divulgação
Mansão The One por Divulgação
Mansão The One por Divulgação
Mansão The One por Divulgação
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Mansão The One por Divulgação
Mansão The One por Divulgação
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Mansão The One por Divulgação

As piscinas também se espalham pelo projeto: uma é olímpica e aquecida, enquanto outras seis ficam na área externa. Entre duas delas está o escritório principal, de onde se avistam as entradas da casa. A residência tem ainda seis elevadores, duas adegas e uma sala de fumantes com capas históricas da revista Playboy.

O interior, mantido fora do alcance das câmeras por anos, foi registrado durante uma visita do produtor e criador de conteúdo Michael. Na ocasião, Niami falou sobre o esforço para concluir a obra. “Eu escolhi cada detalhe desta casa, cada tinta, pedra, azulejo. Agora que o projeto está concluído, me sinto esgotado”, afirmou.

O custo da construção foi de US$ 110 milhões. Apesar da ambição do empreendimento, uma dívida contraída para financiá-lo colocou a propriedade sob risco. Segundo o Los Angeles Times, Niami recebeu uma notificação formal de inadimplência, medida que poderia abrir caminho para a execução da hipoteca e a venda do imóvel.

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