Sete piscinas, 20 quartos e 30 banheiros: por dentro da 'mansão mais cara do mundo', avaliada em R$ 1,8 bilhão

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Carol Neves
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 11:07
Nile Niami passou dez anos construindo uma casa que, segundo ele, não teria preço comparável ao de outra residência. Batizada de “The One”, a mansão em Los Angeles chegou a ser avaliada em US$ 500 milhões. A estimativa de venda citada posteriormente caiu para cerca de US$ 350 milhões, o equivalente a R$ 1,8 bilhão.
A propriedade ocupa 9.755 metros quadrados e foi planejada para receber mais do que moradores. Além dos 20 quartos e 30 banheiros, há uma casa de hóspedes independente, terraços com espaços de convivência e ambientes de lazer que incluem pista de dança, simulador de golfe, pista de atletismo e quatro pistas de boliche.
A mansão 'mais cara do mundo'
As piscinas também se espalham pelo projeto: uma é olímpica e aquecida, enquanto outras seis ficam na área externa. Entre duas delas está o escritório principal, de onde se avistam as entradas da casa. A residência tem ainda seis elevadores, duas adegas e uma sala de fumantes com capas históricas da revista Playboy.
O interior, mantido fora do alcance das câmeras por anos, foi registrado durante uma visita do produtor e criador de conteúdo Michael. Na ocasião, Niami falou sobre o esforço para concluir a obra. “Eu escolhi cada detalhe desta casa, cada tinta, pedra, azulejo. Agora que o projeto está concluído, me sinto esgotado”, afirmou.
O custo da construção foi de US$ 110 milhões. Apesar da ambição do empreendimento, uma dívida contraída para financiá-lo colocou a propriedade sob risco. Segundo o Los Angeles Times, Niami recebeu uma notificação formal de inadimplência, medida que poderia abrir caminho para a execução da hipoteca e a venda do imóvel.