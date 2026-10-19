MÉXICO

Sobreviventes de naufrágio apresentam ferimentos compatíveis com mordidas de tubarão; 11 estão desaparecidos

Guarda Costeira dos EUA suspendeu as buscas após 89 horas de operação no Pacífico; 16 pessoas foram resgatadas depois que uma embarcação afundou a cerca de 225 km de Ensenada

Mariana Rios

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 10:06

Membros da Guarda Costeira dos EUA e da Marinha mexicana pararam as buscas por 11 pessoas após naufrágio de embarcação Crédito: Reprodução/Cronica.mx

Uma embarcação afundou no oceano Pacífico, na costa da Baixa Califórnia, no México, deixando 11 pessoas desaparecidas. Dezesseis ocupantes foram resgatados pela Guarda Costeira dos Estados Unidos, alguns com ferimentos graves compatíveis com mordidas de tubarão, segundo veículos de imprensa mexicanos. Após 89 horas de buscas, as autoridades americanas suspenderam a operação nesta segunda-feira (19).

O naufrágio ocorreu a cerca de 225 quilômetros a oeste de Ensenada, cidade costeira do estado mexicano da Baixa Califórnia. Segundo o Semanario ZETA, veículo regional mexicano, a Guarda Costeira recebeu o chamado de emergência por volta de 1h da madrugada de sexta-feira (16). O alerta informava que havia 27 pessoas a bordo e que a embarcação estava afundando.

Espécies de tubarão que permeiam o litoral 1 de 7

Equipes de resgate encontraram destroços da embarcação e localizaram 16 sobreviventes na água. Eles foram transportados para San Diego, nos Estados Unidos, onde receberam atendimento médico. Durante o deslocamento, os socorristas prestaram primeiros socorros às vítimas com ferimentos graves.

Ferimentos compatíveis com mordidas de tubarão

A presença de ferimentos compatíveis com mordidas de tubarão entre os sobreviventes foi repercutida pela TV Azteca Baja California. As informações disponíveis, porém, não especificam quantas pessoas apresentavam essas lesões nem esclarecem em que momento elas ocorreram.

Buscas mobilizaram equipes americanas e mexicanas

A operação envolveu aeronaves, helicópteros e embarcações da Guarda Costeira e da Marinha dos Estados Unidos, além da Marinha mexicana. As equipes percorreram a região do naufrágio em busca dos 11 desaparecidos.

No comunicado publicado em seu portal oficial, a Guarda Costeira dos EUA informou a suspensão das buscas após 89 horas de operação. A decisão encerra a procura ativa pelos desaparecidos, mas não significa que as circunstâncias do naufrágio estejam esclarecidas.

A Guarda Costeira também apontou que a embarcação seguia uma rota frequentemente utilizada em operações ilegais de transporte marítimo. As circunstâncias exatas do acidente e a finalidade da viagem, contudo, ainda não foram esclarecidas.

Pedido de socorro

Segundo a Guarda Costeira, a operação durou 89 horas e mobilizou equipes americanas e mexicanas, que vasculharam uma área de mais de 2.441 milhas quadradas - aproximadamente 6.322 km². Os trabalhos começaram após o centro de comando de San Diego receber vários pedidos de socorro, por volta de 1h da madrugada de sexta-feira, informando que uma embarcação estava afundando com 27 pessoas a bordo.

O resgate foi realizado por uma equipe da Base Aérea de Ventura. Os sobreviventes foram encaminhados a diferentes hospitais de San Diego para avaliação e tratamento médico.

Em comunicado, o capitão Joseph Meuse, chefe de gabinete do Distrito Sudoeste da Guarda Costeira, agradeceu a colaboração do México e da Marinha americana e destacou as dificuldades da operação em alto-mar, sob condições climáticas adversas.