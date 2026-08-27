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Tempestade solar lança partículas em direção à Terra e há alerta para possíveis interferências até sábado (29)

NOAA prevê atividade geomagnética moderada após ejeções de partículas liberadas pelo Sol

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 13:23

Enorme erupção solar no canto inferior esquerdo da fotografia
Enorme erupção solar no canto inferior esquerdo da fotografia Crédito: NOAA/gov.br

A Terra poderá ser atingida por uma tempestade geomagnética nos próximos dias, após ejeções de massa coronal (CME, na sigla em inglês) deixarem o Sol em 25 de agosto. Segundo o Centro de Previsão do Clima Espacial (SWPC), da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA), a atividade geomagnética deve se estender até sábado (29).

O órgão mantém um alerta de nível G1, considerado menor, para esta quinta-feira (27), associado à influência de uma corrente de vento solar de alta velocidade. Para sexta (28) e sábado, porém, está em vigor um alerta G2, classificado como moderado. As informações foram divulgadas pelo SWPC na quarta-feira (26).

Erupsão solar

Fenômeno provocou uma tempestade de radiação solar severa (S4) e uma instabilidade geomagnética de nível G4 por Reprodução
Fenômeno provocou uma tempestade de radiação solar severa (S4) e uma instabilidade geomagnética de nível G4 por Reprodução
Fenômeno provocou uma tempestade de radiação solar severa (S4) e uma instabilidade geomagnética de nível G4 por Reprodução
Fenômeno provocou uma tempestade de radiação solar severa (S4) e uma instabilidade geomagnética de nível G4 por Reprodução
Fenômeno provocou uma tempestade de radiação solar severa (S4) e uma instabilidade geomagnética de nível G4 por Reprodução
Fenômeno provocou uma tempestade de radiação solar severa (S4) e uma instabilidade geomagnética de nível G4 por Reprodução
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Fenômeno provocou uma tempestade de radiação solar severa (S4) e uma instabilidade geomagnética de nível G4 por Reprodução

A tempestade é consequência de eventos registrados no Sol no dia 25, que lançaram material em direção ao espaço. Quando essas partículas chegam à região da Terra e interagem com o campo magnético do planeta, podem provocar perturbações geomagnéticas.

Entre os efeitos possíveis está o aparecimento de auroras em regiões onde o fenômeno normalmente não é observado. A intensidade da tempestade também pode provocar alterações em sistemas de energia, especialmente em áreas de altas latitudes, além de interferências em comunicações de rádio e aumento do arrasto sobre satélites em órbita baixa.

A possibilidade de auroras boreais também foi destacada pela CNN Brasil, que informou que o fenômeno pode ser observado em áreas mais ao sul do planeta durante o período de maior atividade geomagnética.

A escala utilizada pela NOAA vai de G1, para tempestades geomagnéticas menores, a G5, para eventos extremos. O nível G2 previsto para os dias 28 e 29 é considerado moderado e, em geral, pode produzir efeitos principalmente em sistemas tecnológicos e fenômenos luminosos nas regiões próximas aos polos.

As previsões podem ser atualizadas à medida que as partículas provenientes do Sol se aproximam da Terra.

Quais são os impactos na Terra?

Os efeitos previstos para os níveis G1 e G2 incluem:

Tecnologia: pequenas interferências em infraestruturas tecnológicas, como flutuações na rede elétrica, pequenas instabilidades em sinais de GPS e comunicações de rádio de alta frequência. Tais impactos costumam ser leves e gerenciáveis pelas operadoras.

Auroras boreais: o fenômeno deve proporcionar um show de luzes no céu noturno. A aurora boreal poderá ser vista em latitudes mais baixas do que o habitual, cobrindo estados do norte e do centro-norte dos EUA (da região de Nova York até Idaho).

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Sistema Solar Tempestade

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