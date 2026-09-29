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Spotify caiu? Usuários apontam instabilidade na plataforma nesta terça-feira (29)

Problemas foram registrados por usuários durante a manhã

Esther Morais

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 12:00

Spotify Crédito: Reprodução/Shutterstock

Usuários do Spotify reclamam de instabilidade na plataforma na manhã desta terça-feira (29). As reclamações começaram a aparecer por volta das 11h30, com relatos de dificuldades para utilizar o aplicativo e acessar alguns recursos do serviço de streaming.

Conforme dados do Downdetector, mais de 600 denúncias de problemas haviam sido registrados. Entre as principais reclamações estavam falhas no aplicativo móvel (62%), problemas de conexão com o servidor (19%) e dificuldades para fazer login (11%).

O perfil do Spotify no X também publicou uma mensagem informando que estava ciente das falhas e investigando a situação, mas não informou a causa da instabilidade, nem um prazo para a normalização completa do serviço.

We’re aware of some issues right now and are checking them out! — Spotify Status (@SpotifyStatus) September 29, 2026