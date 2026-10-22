FORÇA EXTREMA

Supertufão atinge ventos de 296 km/h e muda de tamanho em poucos dias; entenda o fenômeno

Champi chegou à intensidade equivalente à categoria 5 e teve o olho ampliado de até 10 km para cerca de 56 km; especialista avalia que o ciclone pode ter se aproximado do limite de força possível

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 08:29

Supertufão atinge ventos de 296 km/h e muda de tamanho em poucos dias; entenda o fenômeno Crédito: Reprodução

Com ventos sustentados de aproximadamente 296 km/h, o supertufão Champi alcançou uma intensidade extrema no Oceano Pacífico e chamou a atenção de meteorologistas por outra característica: o tamanho de seu olho mudou drasticamente em poucos dias. A tempestade avança em direção à região entre Taiwan e o sul do Japão. A região central da tempestade, que tinha entre 8 e 10 quilômetros de largura perto da ilha de Guam, passou a medir cerca de 56 quilômetros. As informações são do g1.

Na terça-feira (20), o ciclone atingiu intensidade equivalente à categoria 5 de furacões, a classificação mais alta da escala, segundo o Centro Conjunto de Alerta de Tufões dos Estados Unidos (JTWC, na sigla em inglês). No mesmo dia, a pressão atmosférica no centro do sistema foi estimada em 895 hectopascais (hPa), um valor associado a tempestades muito intensas. Na quarta-feira (21), o Champi começou a perder força, mas continuou com ventos intensos.

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Olho do tufão aumentou várias vezes de tamanho

A mudança mais notável foi observada no olho do ciclone, a área central de relativa calmaria cercada por uma faixa de nuvens carregadas conhecida como parede do olho. É nessa região ao redor do centro que se concentram alguns dos ventos mais fortes e as chuvas mais intensas da tempestade.

Quando o Champi passou perto de Guam, território insular dos Estados Unidos na Micronésia, o olho tinha apenas 8 a 10 quilômetros de largura, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos na ilha. Dias depois, imagens de satélite mostraram uma estrutura com aproximadamente 56 quilômetros.

A ampliação está relacionada a um processo de reorganização interna que pode ocorrer em ciclones tropicais muito intensos. Uma nova faixa de nuvens e tempestades pode se formar ao redor da parede do olho original, ganhar força e, gradualmente, substituí-la. Quando isso acontece, o olho pode ficar maior e a velocidade dos ventos pode diminuir temporariamente antes de voltar a aumentar.

Meteorologistas identificaram sinais de que o Champi passou por esse tipo de transformação. O fenômeno ajuda a explicar como a estrutura interna de uma tempestade pode mudar de forma significativa mesmo quando ela continua extremamente intensa.

Perto do limite de força de um tufão?

O supertufão também despertou discussões sobre a intensidade máxima que um ciclone tropical pode alcançar. Uma publicação da Nasa, a agência espacial norte-americana, citou um levantamento da The Weather Network segundo o qual o Champi se tornou o ciclone tropical mais forte de 2026.

Perfis especializados em meteorologia levantaram a possibilidade de que a tempestade tenha se aproximado do limite de intensidade possível para um tufão com um núcleo tão grande. Essa hipótese, porém, não foi apresentada como conclusão pelo JTWC nem pela Agência Meteorológica do Japão (JMA).

Em entrevista ao g1, o meteorologista Kerry Emanuel, professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e especialista no estudo dos limites de intensidade dos ciclones tropicais, considerou a hipótese plausível. “Acho que o Champi chegou perto desse limite”, afirmou.

Segundo Emanuel, mapas calculados para o Pacífico Oeste poucos dias antes do pico de intensidade indicavam que as condições atmosféricas e oceânicas da região poderiam, em teoria, permitir ventos de 160 a 180 nós, equivalentes a aproximadamente 296 a 333 km/h.

O especialista explica que a intensidade máxima de um ciclone não depende apenas da temperatura da superfície do mar. Ela resulta de uma combinação de condições do oceano e da atmosfera que determina quanta energia a tempestade consegue converter em vento.

Estimativa dos ventos

Apesar dos números impressionantes, Emanuel ressalta que há incertezas nas estimativas de intensidade obtidas exclusivamente por satélite. Sem medições realizadas dentro da tempestade por aeronaves, a velocidade atribuída aos ventos do Champi pode apresentar uma diferença de até cerca de 32 km/h, segundo o pesquisador. “A única maneira de obter uma boa estimativa é voar com uma aeronave dentro da tempestade”, explicou.