GRITOS

Suspeito de caça ilegal morre após ser pisoteado por elefantes

Homem entrou ilegalmente na reserva sul-africana com um comparsa

Mariana Rios

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 16:44

Kruger: um dos maiores santuários de vida selvagem da África Crédito: Divulgação/South African National Parks (SANParks)

Um homem suspeito de caça ilegal morreu após se deparar com uma manada de elefantes dentro do Parque Nacional Kruger, na África do Sul. Ele havia entrado na reserva sem autorização acompanhado de outro homem, segundo informações da South African National Parks (SANParks) divulgadas na segunda-feira (14).

O caso começou na sexta-feira (11), quando os dois suspeitos entraram ilegalmente no parque pela região de Pafuri, no norte da reserva. Segundo informações preliminares, eles encontraram uma manada de elefantes e fugiram em direções diferentes, perdendo o contato.

Kruger: conheça um dos maiores parques de vida selvagem da África 1 de 8

O homem que sobreviveu deixou o parque e voltou para casa. Depois, informou que o companheiro estava desaparecido e relatou ter ouvido os gritos dele durante o episódio. A ocorrência foi comunicada à polícia sul-africana.

Com a ajuda da comunidade local, o sobrevivente foi preso. Ele acompanhou a equipe do SANParks até a área onde os dois homens teriam se separado e admitiu ter entrado ilegalmente no parque.