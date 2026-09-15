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Suspeito de caça ilegal morre após ser pisoteado por elefantes

Homem entrou ilegalmente na reserva sul-africana com um comparsa

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 16:44

Kruger: um dos maiores santuários de vida selvagem da África
Kruger: um dos maiores santuários de vida selvagem da África Crédito: Divulgação/South African National Parks (SANParks)

Um homem suspeito de caça ilegal morreu após se deparar com uma manada de elefantes dentro do Parque Nacional Kruger, na África do Sul. Ele havia entrado na reserva sem autorização acompanhado de outro homem, segundo informações da South African National Parks (SANParks) divulgadas na segunda-feira (14).

O caso começou na sexta-feira (11), quando os dois suspeitos entraram ilegalmente no parque pela região de Pafuri, no norte da reserva. Segundo informações preliminares, eles encontraram uma manada de elefantes e fugiram em direções diferentes, perdendo o contato.

Kruger: conheça um dos maiores parques de vida selvagem da África

Quase 2 milhões de hectares: o Kruger reúne uma das maiores áreas de vida selvagem da África do Sul por Divulgação/South African National Parks (SANParks)
O parque abriga 147 espécies de mamíferos, 507 de aves e 336 de árvores por Divulgação/South African National Parks (SANParks)
O Kruger é conhecido pela diversidade de espécies e pela experiência de safári por Divulgação/South African National Parks (SANParks)
Pinturas rupestres e sítios arqueológicos preservam vestígios da ocupação humana na região por Divulgação/South African National Parks (SANParks)
Visitantes podem percorrer o parque em veículos próprios e observar a fauna em seu habitat por Divulgação/South African National Parks (SANParks)
Referência em técnicas de gestão e conservação da vida selvagem por Divulgação/South African National Parks (SANParks)
São 12 acampamentos principais, além de opções de hospedagem em áreas de mata e pousadas por Divulgação/South African National Parks (SANParks)
O sítio arqueológico é um dos patrimônios culturais preservados dentro do parque por Divulgação/South African National Parks (SANParks)
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Quase 2 milhões de hectares: o Kruger reúne uma das maiores áreas de vida selvagem da África do Sul por Divulgação/South African National Parks (SANParks)

O homem que sobreviveu deixou o parque e voltou para casa. Depois, informou que o companheiro estava desaparecido e relatou ter ouvido os gritos dele durante o episódio. A ocorrência foi comunicada à polícia sul-africana.

Com a ajuda da comunidade local, o sobrevivente foi preso. Ele acompanhou a equipe do SANParks até a área onde os dois homens teriam se separado e admitiu ter entrado ilegalmente no parque.

Os agentes seguiram rastros a partir do rio Luvuvhu por aproximadamente seis quilômetros para dentro da reserva. Ao final do percurso, encontraram o corpo do homem desaparecido. A SANParks informou ainda que, durante as buscas, foram localizados restos de um búfalo que, segundo a avaliação preliminar dos agentes, pode ter sido abatido ilegalmente.

Tags:

África do sul Parque Sul-africano Parque Nacional Kruger Caça Ilegal

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