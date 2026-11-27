FENÔMENO

Tempestade geomagnética deve atingir a Terra nesta sexta; veja o que pode acontecer

Fenômeno deve alcançar a categoria G1 e pode provocar pequenas interferências em sistemas de GPS, satélites e redes elétrica

Carol Neves

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 07:38

Tempestade geomagnética Crédito: Reproducão

Uma tempestade geomagnética de baixa intensidade deve atingir a Terra nesta sexta-feira (27), segundo previsões da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA, na sigla em inglês). O fenômeno está associado à chegada de uma corrente de vento solar mais rápida e pode provocar alterações temporárias no campo magnético terrestre.

A previsão indica que o episódio pode alcançar a categoria G1, o nível mais baixo da escala utilizada para classificar tempestades geomagnéticas. Nessa intensidade, os efeitos esperados são considerados leves e estão relacionados principalmente ao funcionamento de determinados sistemas tecnológicos.

De acordo com a previsão de três dias da NOAA, o índice geomagnético Kp pode chegar a 5 nesta sexta-feira, patamar correspondente ao início de uma tempestade G1. A possibilidade de ocorrência do fenômeno também se estende ao sábado (28), mas com intensidade menor.

O que é uma tempestade geomagnética?

Uma tempestade geomagnética é uma perturbação temporária na magnetosfera, região que envolve a Terra e é responsável por protegê-la de parte das partículas e da energia provenientes do Sol.

O fenômeno acontece quando o vento solar, formado por partículas carregadas que são continuamente liberadas pela estrela, interage com o campo magnético terrestre. Quando essa corrente chega com maior velocidade e intensidade, pode transferir energia para a magnetosfera e provocar alterações em sua estrutura.

O processo também pode estar relacionado às ejeções de massa coronal, grandes liberações de plasma e campos magnéticos pelo Sol.

Quais são os possíveis efeitos?

Mesmo quando são classificadas como fracas, as tempestades geomagnéticas podem interferir em algumas atividades que dependem de sistemas eletrônicos e de comunicação.

Entre os possíveis efeitos estão:

GPS: alterações na ionosfera podem reduzir temporariamente a precisão dos sistemas de localização e navegação.

Satélites: podem ocorrer pequenas perturbações no funcionamento de equipamentos em órbita.

Redes elétricas: correntes induzidas em estruturas de transmissão podem provocar oscilações e exigir atenção dos operadores.

Comunicações por rádio: determinadas frequências podem sofrer interferências em razão das alterações nas camadas superiores da atmosfera.

Esses efeitos variam conforme a intensidade da tempestade e as condições do campo magnético terrestre. No caso previsto para esta sexta-feira, não há indicação de interrupções generalizadas de energia, telefonia ou internet.

A tempestade geomagnética oferece riscos à saúde?

Não são esperados efeitos diretos à saúde das pessoas que estão na superfície terrestre. A atmosfera e o campo magnético da Terra funcionam como uma proteção natural contra as partículas e a radiação provenientes do Sol.

Em situações de atividade solar mais intensa, a exposição à radiação pode representar uma preocupação maior para astronautas e para tripulações e passageiros de voos que operam em grandes altitudes e latitudes elevadas.

Portanto, a tempestade prevista para esta sexta-feira não representa motivo de preocupação para a população em geral.

O fenômeno pode provocar auroras?

Sim. Uma das manifestações mais conhecidas da atividade geomagnética são as auroras polares, fenômenos luminosos que ocorrem quando partículas energéticas interagem com gases da atmosfera terrestre.

As auroras boreais aparecem no Hemisfério Norte, enquanto as austrais são observadas no Hemisfério Sul. Durante tempestades geomagnéticas mais intensas, esses fenômenos podem alcançar regiões mais distantes dos polos.

No entanto, como a previsão atual é de uma tempestade fraca, de categoria G1, a possibilidade de observação das auroras fica mais restrita às regiões de altas latitudes. Não há expectativa de que o fenômeno seja visível no Brasil.

Como são classificadas as tempestades geomagnéticas?

A NOAA utiliza uma escala de cinco categorias, que vai de G1 a G5. Quanto maior o número, maior a intensidade da perturbação no campo magnético terrestre.

Categoria- Intensidade

G1 - Fraca

G2 - Moderada

G3 - Forte

G4 - Severa

G5 - Extrema

A classificação considera os efeitos da atividade geomagnética sobre a Terra. Mesmo os eventos mais intensos não significam necessariamente danos generalizados, já que as consequências dependem das condições do fenômeno e da infraestrutura atingida.