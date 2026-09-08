TRAGÉDIA CLIMÁTICA

Templo histórico construído há 175 anos é engolido pelas águas de um dos maiores rios do mundo após avanço de erosão na Índia

Cheia do rio e avanço da erosão destruíram santuário para Shiva em Bengala Ocidental

Carol Neves

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 11:19

Um templo dedicado a Shiva Crédito: Reprodução

Um templo dedicado a Shiva, com cerca de 175 anos, foi engolido pelo Rio Ganges no domingo (6), em Ratua, distrito de Malda, no estado indiano de Bengala Ocidental. O desabamento ocorreu em meio ao agravamento das enchentes e à erosão das margens do rio.

O santuário ficava na localidade de Muniramtola e já sofria com o risco de erosão desde o ano passado. Obras temporárias de contenção haviam mantido a construção de pé até agora, mas parte da margem cedeu no sábado (5). No dia seguinte, a força da água levou toda a estrutura.

Segundo um professor da região ouvido pelo Times of India, o Ganges ficava a quase 15 quilômetros do templo durante sua infância. O local era frequentado por devotos e atraía milhares de pessoas para uma feira semanal, inclusive moradores do estado vizinho de Bihar.

A situação das cheias também afeta outras áreas de Malda. Na ilha de Bhutni, considerada a região mais atingida, um dique rompeu na noite de 2 de setembro e inundou ao menos 62 vilarejos. O único hospital local teve as atividades suspensas, enquanto grávidas foram levadas para prédios escolares em Manikchak.