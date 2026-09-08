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Templo histórico construído há 175 anos é engolido pelas águas de um dos maiores rios do mundo após avanço de erosão na Índia

Cheia do rio e avanço da erosão destruíram santuário para Shiva em Bengala Ocidental

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 11:19

Um templo dedicado a Shiva
Um templo dedicado a Shiva Crédito: Reprodução

Um templo dedicado a Shiva, com cerca de 175 anos, foi engolido pelo Rio Ganges no domingo (6), em Ratua, distrito de Malda, no estado indiano de Bengala Ocidental. O desabamento ocorreu em meio ao agravamento das enchentes e à erosão das margens do rio.

O santuário ficava na localidade de Muniramtola e já sofria com o risco de erosão desde o ano passado. Obras temporárias de contenção haviam mantido a construção de pé até agora, mas parte da margem cedeu no sábado (5). No dia seguinte, a força da água levou toda a estrutura.

Segundo um professor da região ouvido pelo Times of India, o Ganges ficava a quase 15 quilômetros do templo durante sua infância. O local era frequentado por devotos e atraía milhares de pessoas para uma feira semanal, inclusive moradores do estado vizinho de Bihar.

A situação das cheias também afeta outras áreas de Malda. Na ilha de Bhutni, considerada a região mais atingida, um dique rompeu na noite de 2 de setembro e inundou ao menos 62 vilarejos. O único hospital local teve as atividades suspensas, enquanto grávidas foram levadas para prédios escolares em Manikchak.

Em Ratua, 1.725 pessoas foram deslocadas para abrigos montados em escolas. Autoridades locais alertaram que o nível do Ganges ainda poderia subir até esta terça-feira (9), devido ao grande volume de água vindo de Bihar.

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