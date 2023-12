FENÔMENO NATURAL

Temporal arrasta avião e mata 13 em competição de skate na Argentina

Fortes ventos atingiram cerca de 150 quilômetros por hora

Publicado em 18 de dezembro de 2023 às 07:44

A tempestade que atingiu a Argentina no fim de semana provocou 13 mortos na cidade portuária de Bahía Blanca, no sul da Província de Buenos Aires. Com os fortes ventos, que atingiram cerca de 150 quilômetros por hora, vários voos foram cancelados e um avião foi arrastado.

As vítimas foram surpreendidas pela tempestade durante uma competição de skate em um clube quando o telhado desabou. "Com grande pesar, 13 mortes foram confirmadas até o momento. Pedimos à comunidade que tome extremo cuidado e não circule nas vias públicas", escreveu Federico Susbielles, prefeito da cidade, em sua conta no X (antigo Twitter). Outras 14 pessoas ficaram ferida e equipes de resgate vasculhavam os escombros para avaliar a extensão da tragédia.

O presidente argentino, Javier Milei, disse que lamentava profundamente as mortes e orientou que as pessoas em áreas de risco permaneçam em casa. O governo afirma que monitora a situação e trabalha junto com as autoridades locais para prestar assistência às vítimas e conter os estragos causados pela tempestade.

Na manhã deste domingo, 17, Milei esteve na Bombonera, o estádio do Boca Juniors, para votar na eleição do clube argentino. O presidente visitou Bahía Blanca acompanhado por uma comitiva presidencial para avaliar os prejuízos. Ele foi criticado por usar um uniforme militar.

A destruição foi generalizada: árvores arrancadas, postes tombados e telhados destruídos se espalharam pelas ruas argentinas. O mau tempo se espalhou também para pequenas cidades próximas, com fortes rajadas de vento e queda de granizo.

Avião

Um vídeo que circulou domingo nas redes sociais mostrou que um Boeing da Aerolíneas Argentinas, que estava parado na pista do aeroporto Jorge Newbery, o segundo mais movimentado de Buenos Aires, foi levado pela ventania, girou no próprio eixo e derrubou a escada de embarque.

? TEMPO | Vendaval violento na cidade de Buenos Aires faz aviões girarem no Aeroparque. Aeroporto registra muitos danos. Veja mais vídeos e fotos do Aeroparque da capital argentina. ▶️ https://t.co/jbjqLouf7j pic.twitter.com/HcmdDzutAB — MetSul Meteorologia (@metsul) December 17, 2023

Buenos Aires também foi atingida por ventos que passaram de 140 quilômetros por hora, fortes chuvas e cortes de energia elétrica na manhã de ontem, informou o prefeito Jorge Macri. Já a cidade de San Isidro, 20 quilômetros ao norte da capital argentina, ficou parcialmente isolada em razão da queda de árvores. (Com agências internacionais).