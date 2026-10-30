UM MÊS DEPOIS

'Tenho dores constantes', diz sobrevivente de tentativa de execução nos EUA

Christa Pike, de 50 anos, recebeu duas injeções para morrer; ela relata sequelas físicas e psicológicas e ainda não sabe se será submetida a uma nova tentativa

Mariana Rios

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 18:23

Christa Pike Crédito: Tennessee Dept. of Correction/Reprodução

A americana Christa Pike, de 50 anos, afirma sentir dores constantes e enfrentar dificuldades para falar depois de sobreviver a uma tentativa de execução no estado do Tennessee, nos Estados Unidos. Em sua primeira manifestação pública desde o procedimento malsucedido, ela também relatou sofrimento psicológico e disse que não estava preparada para continuar vivendo depois daquela noite.

A declaração foi divulgada nesta sexta-feira (30), um mês após a tentativa de execução no Tennessee, por seus advogados. “Meu corpo dói. Meus braços doem. Minhas mãos doem. Minha garganta dói. Ainda tenho dificuldade para falar. E a dor não é apenas física. Também existe dor na minha cabeça e na minha alma”, escreveu Pike.

Christa Pike recebeu pena de morte 1 de 10

Condenada à morte em 1996 pelo assassinato de Colleen Slemmer, de 19 anos, sua colega de turma, Pike recebeu duas injeções de um medicamento de forte efeito sedativo no mês passado. No entanto, uma falha no acesso intravenoso comprometeu o procedimento. Ela entrou em coma, foi levada em estado crítico para um hospital e precisou de ventilação mecânica. Depois de alguns dias, recuperou a consciência.

Na manifestação, a americana classificou como “irreal” o fato de ainda estar viva. Segundo ela, já havia se preparado para morrer e se despedido de pessoas próximas. Pike atribuiu sua sobrevivência à incompetência dos responsáveis pelo procedimento.

Embora diga estar em recuperação, ela ressalta que ainda está longe de se sentir bem. “Estou me recuperando, mas isso não significa que esteja bem”, afirmou.

O caso provocou repercussões no sistema prisional do Tennessee. O governador do estado determinou uma investigação sobre as falhas na execução, e o responsável pela administração penitenciária pediu demissão.