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'Tenho dores constantes', diz sobrevivente de tentativa de execução nos EUA

Christa Pike, de 50 anos, recebeu duas injeções para morrer; ela relata sequelas físicas e psicológicas e ainda não sabe se será submetida a uma nova tentativa

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 18:23

Christa Pike
Christa Pike Crédito: Tennessee Dept. of Correction/Reprodução

A americana Christa Pike, de 50 anos, afirma sentir dores constantes e enfrentar dificuldades para falar depois de sobreviver a uma tentativa de execução no estado do Tennessee, nos Estados Unidos. Em sua primeira manifestação pública desde o procedimento malsucedido, ela também relatou sofrimento psicológico e disse que não estava preparada para continuar vivendo depois daquela noite.

A declaração foi divulgada nesta sexta-feira (30), um mês após a tentativa de execução no Tennessee, por seus advogados. “Meu corpo dói. Meus braços doem. Minhas mãos doem. Minha garganta dói. Ainda tenho dificuldade para falar. E a dor não é apenas física. Também existe dor na minha cabeça e na minha alma”, escreveu Pike.

Christa Pike recebeu pena de morte

Christa Pike pode se tornar a primeira mulher a ser executada no Tennessee em mais de 200 anos por Reprodução/Reuters
A estudante Colleen Slemmer foi torturada e brutalmente assassinada em 1995 por Reprodução/BBC
Christa Pike por Reprodução/Tennesse Department of Corrections/BBC
Christa Pike, Tadaryl Shipp e Shadolla Peterson à época do crime por Reprodução
Christa Pike na prisão em 1998 por Toshi Kazama
Christa Pike quando era uma criança de 2 anos por Divulgação
Christa Pike quando era criança por Divulgação
Christa Pike em uma audiência para um novo julgamento em 12 de janeiro de 2001 por Reprodução/Knoxville News Sentinel/USA Today Network/Imagn Images
Christa Pike chora no tribunal após ser condenada à morte em 30 de março de 1996, pelo assassinato de Colleen Slemmer por Divulgação
Christa Gail Pike foi condenada à morte em 1996 por Reprodução/X
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Christa Pike pode se tornar a primeira mulher a ser executada no Tennessee em mais de 200 anos por Reprodução/Reuters

Condenada à morte em 1996 pelo assassinato de Colleen Slemmer, de 19 anos, sua colega de turma, Pike recebeu duas injeções de um medicamento de forte efeito sedativo no mês passado. No entanto, uma falha no acesso intravenoso comprometeu o procedimento. Ela entrou em coma, foi levada em estado crítico para um hospital e precisou de ventilação mecânica. Depois de alguns dias, recuperou a consciência.

Na manifestação, a americana classificou como “irreal” o fato de ainda estar viva. Segundo ela, já havia se preparado para morrer e se despedido de pessoas próximas. Pike atribuiu sua sobrevivência à incompetência dos responsáveis pelo procedimento.

Embora diga estar em recuperação, ela ressalta que ainda está longe de se sentir bem. “Estou me recuperando, mas isso não significa que esteja bem”, afirmou.

O caso provocou repercussões no sistema prisional do Tennessee. O governador do estado determinou uma investigação sobre as falhas na execução, e o responsável pela administração penitenciária pediu demissão.

Atualmente, Pike está isolada na enfermaria do Debra K. Johnson Rehabilitation Center, em Nashville, onde estava presa antes da tentativa de execução. Ainda não há definição sobre se ou quando ela será submetida a um novo procedimento.

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Tags:

Eua Execução Christa Pike

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