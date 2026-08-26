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Terremoto, avalanche, enchente e deslizamento: entenda sequência de eventos que deixa 95 mortos e 384 turistas desaparecidos no Nepal

Correnteza atingiu casas, estradas, pontes e estruturas de energia



Mariana Rios

Estadão

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 13:59

Do terremoto ao deslizamento: entenda sequência de eventos que deixa 95 mortos e 384 turistas desaparecidos no Nepal Crédito: Reprodução/X

Um terremoto registrado minutos antes pode ter desencadeado uma avalanche de gelo e rochas que atingiu um rio na fronteira entre o Nepal e o Tibete e provocou uma enchente devastadora nesta quarta-feira (26). A sequência de eventos deixou pelo menos 95 mortos no Nepal e 384 turistas desaparecidos ou incomunicáveis, segundo as autoridades.

A avalanche teria bloqueado o curso do rio Lhende, fazendo com que a água se acumulasse e, posteriormente, avançasse com força pela região. A correnteza atingiu casas, estradas, pontes e estruturas de energia, principalmente no distrito de Rasuwa. Especialistas ainda investigam exatamente como o terremoto contribuiu para o colapso da geleira e o desencadeamento da enchente.

O cientista Qianggong Zhang, do Centro Internacional para o Desenvolvimento Integrado da Montanha (ICIMOD), com sede em Katmandu, afirmou que a causa exata da enchente ainda precisa ser determinada.

Inundação pode ter sido provocada por uma avalanche de gelo 'que caiu no rio Lhende Crédito: Reprodução/X

Enchente atinge área turística

A força da água atingiu Syabrubesi, ponto de partida de uma das principais rotas de trekking do Nepal, além de outras áreas utilizadas por viajantes que participam da peregrinação hindu até Kailash Mansarovar.

O impacto também atingiu turistas que estavam na região. Um levantamento preliminar do Conselho de Turismo do Nepal identificou 384 pessoas como desaparecidas nas áreas afetadas. São 291 estrangeiros e 93 nepaleses.

Entre os estrangeiros estão cidadãos da Índia, dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Malásia. As autoridades ainda trabalham para confirmar o paradeiro dos viajantes e restabelecer a comunicação com as áreas atingidas.

This is seriously scary. CCTV footage from Gyirong Port in Tibet, China, directly opposite Nepal’s Rasuwa district. This flash flood hit here first and later caused massive havoc in Nepal. Can’t even imagine someone surviving this. Prayers for everyone affected. 🙏 https://t.co/o805P8KGSu pic.twitter.com/31QzZ64aBD — Nikhil saini (@iNikhilsaini) August 26, 2026

Deslizamento avança para o Tibete

A sequência de eventos também teve consequências do outro lado da fronteira. No Tibete, território chinês, um deslizamento de terra procedente do Nepal atingiu o Porto Gyirong e deixou “muitas vítimas e desaparecidos”, segundo a emissora estatal chinesa CCTV.

A agência estatal Xinhua informou que o presidente da China, Xi Jinping, determinou a mobilização de todos os recursos disponíveis para as operações de resgate. Até o momento, as autoridades chinesas não divulgaram um balanço de mortos ou feridos.

Xi afirmou que a prioridade é localizar e resgatar os desaparecidos, atender rapidamente os feridos e reduzir o número de vítimas.

Today, a flash flood has swept through markets, settlements, and hydropower projects along the Bhotekoshi River in Timure and Syabrubesi, Gosainkunda Rural Municipality, Rasuwa District, Bagmati Province, Nepal. pic.twitter.com/DWVsGQpRzV — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 26, 2026

Operação de resgate

No Nepal, o primeiro-ministro Balendra Shah convocou uma reunião de emergência com a agência responsável pela gestão de desastres. Equipes médicas, de busca e resgate e da Cruz Vermelha foram mobilizadas.

O Exército nepalês também enviou 14 helicópteros e equipes especializadas para auxiliar nas operações. As autoridades alertaram que a inundação pode ter atingido outras áreas habitadas e que a dimensão dos danos ainda está sendo avaliada.