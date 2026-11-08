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Terremoto de magnitude 5,7 atinge o Japão e deixa ao menos 22 feridos

Abalo foi registrado na província de Shizuoka, durante a madrugada deste domingo (8)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 07:53

Terremoto de magnitude 5,7 atinge o Japão e deixa ao menos 22 feridos
Terremoto de magnitude 5,7 atinge o Japão e deixa ao menos 22 feridos Crédito: Reprodução / Redes sociais

Um terremoto de magnitude 5,7 atingiu a região central do Japão na madrugada deste domingo (8) e deixou pelo menos 22 pessoas feridas, segundo informações da imprensa local. As autoridades japonesas alertaram para a possibilidade de novos tremores mais intensos ao longo da próxima semana.

O abalo ocorreu à 1h04 no horário local, na província de Shizuoka, a cerca de 40 quilômetros de profundidade. A Agência Meteorológica do Japão (JMA) registrou magnitude de 5,7, enquanto o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) apontou 5,5.

O tremor também foi sentido na província vizinha de Aichi, onde foi registrada intensidade sísmica de nível 5 superior na escala japonesa, de acordo com a JMA.

Após o primeiro abalo, outros tremores de menor intensidade foram registrados na região. A agência meteorológica alertou que novos terremotos, inclusive mais fortes, podem ocorrer nos próximos dias, especialmente entre dois e três dias após o episódio.

Imagens exibidas por emissoras de televisão japonesas mostraram janelas quebradas em uma concessionária de veículos na cidade de Toyohashi e livros espalhados pelo chão de uma livraria em Toyota.

Não houve emissão de alerta de tsunami, segundo a NHK, emissora pública de rádio e televisão do Japão.

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