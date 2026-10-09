Terremoto de magnitude 7,6 atinge o Panamá e provoca alerta de tsunami

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Estadão
Mariana Rios
Publicado em 9 de outubro de 2026 às 18:39
Um terremoto de magnitude 7,6 atingiu a região da costa sul do Panamá nesta sexta-feira (9), provocando o balanço de edifícios e a evacuação de imóveis. O tremor ocorreu a cerca de 10 quilômetros de profundidade, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).
O epicentro foi localizado próximo à comunidade rural de La Pitaloza, também identificada como Pitaloza Arriba, em uma área pouco povoada próxima à costa do Pacífico, no sul do país.
Na Cidade do Panamá, moradores deixaram os edifícios e se reuniram nas ruas enquanto aguardavam informações sobre os impactos do terremoto. O tremor também foi sentido em países vizinhos, incluindo a Costa Rica, onde houve relatos na capital, San José.
Após o abalo, o Sistema de Alerta de Tsunamis dos Estados Unidos informou que ondas potencialmente perigosas poderiam atingir trechos das costas do Panamá, da Colômbia, da Costa Rica, do Equador, do Peru, da Nicarágua, da Guatemala, de El Salvador e do México nas três horas seguintes ao terremoto. O órgão também apontou ameaça de tsunami no Havaí.
A Autoridade do Canal do Panamá informou que a hidrovia continuava operando normalmente.
Imagens exibidas pela televisão panamenha mostraram pessoas deixando prédios após o terremoto. As autoridades acompanhavam a situação diante do risco de ondas nas áreas costeiras.