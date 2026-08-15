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Terremoto de magnitude 7,7 atinge costa da Indonésia, provoca destruição e mata pelo menos 38 pessoas

Tremor ocorreu na costa da ilha de Flores e levou autoridades a emitirem alerta de tsunami, que foi suspenso horas depois

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 09:07

Terremoto na Indonésia Crédito: Reprodução

Um forte terremoto de magnitude 7,7 atingiu a costa da Indonésia na madrugada deste sábado (15), pelo horário local, noite de sexta-feira (14) no Brasil. O tremor provocou destruição em cidades próximas ao epicentro e deixou pelo menos 38 mortos, segundo as autoridades locais. Mais de uma dúzia de pessoas ficaram feridas.

O terremoto aconteceu por volta das 5h58 no horário local, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), a uma profundidade de 10 quilômetros. O epicentro foi registrado a cerca de 68 quilômetros ao norte-noroeste da cidade de Ende, na província de East Nusa Tenggara, na região da ilha de Flores.

O tremor principal foi seguido por vários abalos secundários, incluindo um de magnitude 6,1.

Um vídeo mostra o momento em que parte de um terminal de uma área portuária desaba em Maumere, na ilha de Flores. Pessoas aparecem correndo pelas ruas após o terremoto.

Alerta de tsunami foi emitido e depois suspenso

A Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia chegou a emitir um alerta de tsunami após o terremoto. Moradores de áreas costeiras foram orientados a se afastar de praias e margens de rios e procurar locais mais altos.

Segundo a agência, o terremoto ocorreu no mar, em uma região de pouca profundidade próxima à ilha de Flores. As autoridades passaram a monitorar os níveis do mar para verificar a possibilidade de ondas maiores.

Mais tarde, foram registradas ondas de até 1 metro. Como o monitoramento não indicou alterações significativas no nível do mar que representassem ameaça às comunidades costeiras, o alerta de tsunami foi suspenso.

Deslizamentos e prédios danificados

O chefe da Agência Nacional de Gestão de Desastres, Suharyanto, afirmou que equipes de resgate recuperaram pelo menos 38 corpos, principalmente nas regiões de Sikka, Manggarai e East Manggarai.

Entre as vítimas, 16 foram encontradas após um deslizamento de terra na vila de Reok, em Manggarai. Pelo menos 13 pessoas foram levadas para hospitais próximos, sendo duas em estado grave.

A imprensa local informou que casas, hotéis e alguns prédios próximos ao epicentro ficaram danificados.