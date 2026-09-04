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Tetris, cobrinha, construir muro: Governo Trump lança jogos de caça a imigrantes para deportação

Games foram publicados no site oficial do governo dos EUA e provocaram críticas de grupos de direitos humanos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 07:51

Jogos estão disponíveis no site da Casa Branca
Jogos estão disponíveis no site da Casa Branca Crédito: Reprodução

O governo dos Estados Unidos passou a disponibilizar no site oficial da Casa Branca jogos eletrônicos que levam para o universo dos games a política migratória do país. Lançada nesta quinta-feira (3), a iniciativa inclui desafios em que o usuário deporta imigrantes sem documentos e ergue um muro na fronteira com o México.

Um dos jogos segue a lógica do clássico "Snake", conhecido no Brasil como "jogo da cobrinha". Na versão criada pelo governo americano, porém, o objetivo é capturar o maior número possível de pessoas que atravessaram o Rio Grande, na região da fronteira mexicana, para depois deportá-las.

Outra opção se inspira na dinâmica de "Tetris" e coloca o jogador para construir uma barreira na divisa entre os dois países. O game recebeu o título "Proteja a fronteira da horda que se aproxima".

ICE bate recorde: 50 mil imigrantes presos em julho nos EUA

ICE prendeu 49.571 pessoas em julho, maior número mensal do segundo mandato de Trump por Reprodução/Ice.gov
As detenções do ICE cresceram 70% desde fevereiro, quando foram registradas 29.241 prisões por Reprodução/Ice.gov
Texas e Flórida concentraram quase 20 mil prisões em julho, reforçando o peso dos dois Estados na ofensiva migratória por Reprodução/Ice.gov
Metade das prisões ocorreu fora do sistema prisional, durante abordagens de pessoas que estavam em liberdade por Reprodução/Ice.gov
Prisões durante abordagens de trânsito se tornaram uma das estratégias usadas pelo ICE para ampliar a fiscalização migratória por Reprodução/Ice.gov
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ICE prendeu 49.571 pessoas em julho, maior número mensal do segundo mandato de Trump por Reprodução/Ice.gov

Com gráficos retrô que remetem a jogos lançados originalmente nas décadas de 1970 e 1980, a iniciativa surge em meio à intensificação das ações de detenção e deportação de imigrantes durante o governo de Donald Trump.

A transformação do tema em entretenimento provocou críticas de organizações ligadas aos direitos humanos. Codiretora da ONG Frontera Federation, sediada no Texas, Amérika García Grewal criticou a iniciativa em entrevista à AFP.

"Isso me dá nojo. Eles passam anos brincando com a vida das pessoas e agora fazem um videogame com suas ações", declarou.

"Quem o criou perdeu de vista o que significa ser humano e se importar com os outros", acrescentou.

Procurada, a Casa Branca defendeu a iniciativa. Em comunicado, afirmou que os jogos "ressaltam ainda mais o contraste entre uma cultura 'divertida' e 'de sucesso' e a visão socialista sombria que os democratas têm para os Estados Unidos".

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