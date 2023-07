Threads: Instagram lança rede social para rivalizar com o Twitter

O Instagram lançou, nesta terça (5), uma rede social para rivalizar com o Twitter. A Threads foi anunciada após Elon Musk lançar um limite temporário para a leitura de posts no Twitter.



O aplicativo já está disponível para Android e iOS. Na nova rede, usuários poderão fazer login e encontrar amigos através de suas contas no Instagram.



O número da inscrição no novo app vai ser mostrado na bio do Instagram. Mark Zuckerberg, primeiro a entrar na Threads, já está com seu número na bio.