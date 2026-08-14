MAUS-TRATOS

Tia e avó viajam a Portugal para assumir guarda de menina de 4 anos após mãe ser morta pelo filho de 15 anos

Criança está sob proteção do Estado português; pai dos dois irmãos está preso desde 2025 por violência doméstica

Mariana Rios

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 17:24

Gabriela foi morta pelo próprio filho Crédito: Reprodução

A irmã de 4 anos do adolescente brasileiro de 15 anos que matou a própria mãe está sob proteção do Estado português após um histórico familiar marcado por violência doméstica e maus-tratos. Diante da situação, uma tia e uma avó dos irmãos estão a caminho de Portugal para pedir a guarda da menina.

Segundo o jornal português Público, as duas familiares entraram em contato com o Consulado-Geral do Brasil em Lisboa em busca de assistência, inclusive jurídica. A intenção é requerer formalmente a guarda da criança, que atualmente está sob os cuidados das autoridades portuguesas.

O pai dos dois irmãos está preso desde 2025 por violência doméstica. O adolescente, de 15 anos, permanece sob responsabilidade das autoridades portuguesas após a morte da mãe.

O rapaz de 15 anos teria aplicado um golpe de mata-leão na mãe. Ele ficou em silêncio durante o primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Menores de Cascais. O jovem vai permanecer sob a guarda do Estado num centro educativo com uma medida cautelar de internamento em regime fechado por três meses.

Mulheres foram mortas em casos de feminicídios no primeiro trimestre de 2026 1 de 6

A situação dos irmãos era de conhecimento das autoridades portuguesas - desde 2024 por situação de perigo. Um processo tinha sido remetido “com carácter de urgência” ao Tribunal de Família e Menores de Cascais para que fosse decretada uma medida de proteção para o garoto de 15 e a menina de 4 anos.