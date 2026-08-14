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Tia e avó viajam a Portugal para assumir guarda de menina de 4 anos após mãe ser morta pelo filho de 15 anos

Criança está sob proteção do Estado português; pai dos dois irmãos está preso desde 2025 por violência doméstica

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 17:24

Gabriela foi morta pelo próprio filho
Gabriela foi morta pelo próprio filho Crédito: Reprodução

A irmã de 4 anos do adolescente brasileiro de 15 anos que matou a própria mãe está sob proteção do Estado português após um histórico familiar marcado por violência doméstica e maus-tratos. Diante da situação, uma tia e uma avó dos irmãos estão a caminho de Portugal para pedir a guarda da menina.

Segundo o jornal português Público, as duas familiares entraram em contato com o Consulado-Geral do Brasil em Lisboa em busca de assistência, inclusive jurídica. A intenção é requerer formalmente a guarda da criança, que atualmente está sob os cuidados das autoridades portuguesas.

O pai dos dois irmãos está preso desde 2025 por violência doméstica. O adolescente, de 15 anos, permanece sob responsabilidade das autoridades portuguesas após a morte da mãe.

O rapaz de 15 anos teria aplicado um golpe de mata-leão na mãe. Ele ficou em silêncio durante o primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Menores de Cascais. O jovem vai permanecer sob a guarda do Estado num centro educativo com uma medida cautelar de internamento em regime fechado por três meses.

Mulheres foram mortas em casos de feminicídios no primeiro trimestre de 2026

Vera Lúcia  foi morta no Recôncavo por Reprodução
Ivone foi morta em Iguaí por Reprodução
Letícia foi morta em Salvador por Reprodução
Leidimar foi morta em Guanambi por Reprodução
Sandra foi morta em Conceição do Jacuípe por Reprodução
Manuela foi morta por Lucas e teve corpo colocado em freezer por Reprodução
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Vera Lúcia  foi morta no Recôncavo por Reprodução

A situação dos irmãos era de conhecimento das autoridades portuguesas - desde 2024 por situação de perigo. Um processo tinha sido remetido “com carácter de urgência” ao Tribunal de Família e Menores de Cascais para que fosse decretada uma medida de proteção para o garoto de 15 e a menina de 4 anos. 

Gabriela era natural de Osasco, na Grande São Paulo, e havia se mudado para Portugal em 2024 com o marido e os dois filhos. Além do adolescente, ela era mãe de uma menina de quatro anos, que estava no apartamento no período do crime.

Tags:

Portugal Pais E Filhos Brasileira

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