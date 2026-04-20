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Tigre escapa de atração no circo e causa pânico ao saltar para a plateia

Houve uma grande correria por parte de alguns espectadores, mas muitos ficaram parados, em pânico

  • Foto do(a) author(a) WIadmir Pinheiro

  • WIadmir Pinheiro

Publicado em 20 de abril de 2026 às 14:58

Tigre escapa de atração no circo e causa pânico ao saltar para a plateia
Tigre escapa de atração no circo e causa pânico ao saltar para a plateia Crédito: Reprodução

Um tigre escapou de uma das atrações do Circo Dovgaluk e foi parar no meio da plateia na cidade de Rostov-on-Don, na Rússia. O incidente aconteceu enquanto três tigres e dois treinadores estavam na arena.

Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver o momento em que um dos tigres salta de um arco que continha uma rede de proteção no picadeiro e caminha em direção às cadeiras do público.

Houve uma grande correria por parte de alguns espectadores, mas muitos ficaram parados, em pânico. Alguns pais e mães ficam nas cadeiras segurando as crianças no colo, enquanto o felino passeia por entre as cadeiras. Não há registro de feridos.

Um alerta no sistema de som tentou acalmar o público. “Prezados visitantes, por favor, mantenham a calma ou a situação pode piorar”, dizia a mensagem, segundo a imprensa russa.

O Comitê de Investigação, principal órgão investigativo da Rússia, informou que abriu uma apuração criminal por possíveis violações de segurança, segundo o jornal russo The Moscow Times.

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