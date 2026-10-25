VIOLÊNCIA

Tiroteio durante festa universitária deixa 12 feridos, incluindo seis crianças

Disparos ocorreram perto de estádio universitário na Flórida durante comemoração tradicional; três vítimas tiveram ferimentos graves, e suspeitos ainda não foram identificados

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 09:06

Tiroteio durante festa universitária deixa 12 feridos, incluindo seis crianças Crédito: Reprodução

Um tiroteio deixou 11 pessoas feridas por disparos de arma de fogo na noite de sábado (24), em Tallahassee, na Flórida, nos Estados Unidos. Entre as vítimas estão seis crianças e adolescentes. Uma 12ª pessoa também ficou ferida ao tentar escapar dos tiros, segundo as autoridades locais.

O ataque aconteceu nas proximidades do estádio Bragg Memorial, da Universidade Agrícola e Mecânica da Flórida (Florida A&M University), durante o fim de semana de homecoming, celebração tradicional que reúne estudantes, ex-alunos e torcedores. Os disparos foram registrados pouco antes das 20h.

De acordo com informações das agências internacionais, a investigação da Polícia de Tallahassee mostra que uma briga entre pessoas que estavam na região antecedeu o tiroteio. Até o momento, as autoridades não esclareceram o que provocou o confronto nem identificaram os responsáveis pelos disparos.

Crianças estão entre as vítimas

Ao todo, seis adultos e seis menores de idade ficaram feridos. A vítima mais jovem atingida por tiros tem 11 anos. O chefe da polícia local, Lawrence Revell, informou a agências internacionais que três pessoas sofreram ferimentos graves, sendo que uma delas estava em estado crítico. Os demais feridos foram inicialmente descritos como estáveis.

Após a ocorrência, Revell lamentou que crianças estivessem entre as vítimas. Cerca de 24 policiais já estavam na região quando os tiros começaram, segundo o chefe da corporação. As equipes atuavam no local devido à movimentação provocada pelas comemorações universitárias.

Testemunhas relatam correria

Os disparos provocaram pânico entre as pessoas que participavam das atividades na região. Testemunhas relataram correria e tentativas de fugir do local. Um estudante disse à emissora local WCTV que ouviu os tiros e viu pessoas correndo. Depois de ser derrubado pela multidão, ele se levantou e avistou uma pessoa caída no chão.