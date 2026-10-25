Tiroteio durante festa universitária deixa 12 feridos, incluindo seis crianças

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Perla Ribeiro
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 09:06
Um tiroteio deixou 11 pessoas feridas por disparos de arma de fogo na noite de sábado (24), em Tallahassee, na Flórida, nos Estados Unidos. Entre as vítimas estão seis crianças e adolescentes. Uma 12ª pessoa também ficou ferida ao tentar escapar dos tiros, segundo as autoridades locais.
O ataque aconteceu nas proximidades do estádio Bragg Memorial, da Universidade Agrícola e Mecânica da Flórida (Florida A&M University), durante o fim de semana de homecoming, celebração tradicional que reúne estudantes, ex-alunos e torcedores. Os disparos foram registrados pouco antes das 20h.
De acordo com informações das agências internacionais, a investigação da Polícia de Tallahassee mostra que uma briga entre pessoas que estavam na região antecedeu o tiroteio. Até o momento, as autoridades não esclareceram o que provocou o confronto nem identificaram os responsáveis pelos disparos.
Crianças estão entre as vítimas
Ao todo, seis adultos e seis menores de idade ficaram feridos. A vítima mais jovem atingida por tiros tem 11 anos. O chefe da polícia local, Lawrence Revell, informou a agências internacionais que três pessoas sofreram ferimentos graves, sendo que uma delas estava em estado crítico. Os demais feridos foram inicialmente descritos como estáveis.
Após a ocorrência, Revell lamentou que crianças estivessem entre as vítimas. Cerca de 24 policiais já estavam na região quando os tiros começaram, segundo o chefe da corporação. As equipes atuavam no local devido à movimentação provocada pelas comemorações universitárias.
Testemunhas relatam correria
Os disparos provocaram pânico entre as pessoas que participavam das atividades na região. Testemunhas relataram correria e tentativas de fugir do local. Um estudante disse à emissora local WCTV que ouviu os tiros e viu pessoas correndo. Depois de ser derrubado pela multidão, ele se levantou e avistou uma pessoa caída no chão.
Após o ataque, a universidade emitiu um alerta orientando as pessoas a evitar a área próxima ao estádio Bragg Memorial e à rua Perry. Em comunicado, a instituição afirmou que o campus permanecia seguro e destacou que a proteção de estudantes, professores e funcionários era prioridade. A polícia pediu que moradores e testemunhas que tenham informações sobre o caso entrem em contato com as autoridades para ajudar nas investigações.