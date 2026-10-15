Tiroteio em escola primária termina com três crianças e um adulto mortos

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Metrópoles
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 21:38
Três crianças e um adulto morreram em um ataque a tiros na escola primária Silver Rail, localizada no estado do Oregon, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (15). O suspeito, de 16 anos, também morreu após ser baleado, segundo informações divulgadas pela CBS News.
A idade das vítimas não foram divulgadas. Apesar disso, a escola atende crianças do jardim de infância ao quinto ano, com idades entre 5 a 11 anos.