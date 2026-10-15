ESTADOS UNIDOS

Tiroteio em escola primária termina com três crianças e um adulto mortos

Suspeito de 16 anos foi encontrado morto após a chegada da polícia; ao menos duas pessoas foram hospitalizadas

Metrópoles

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 21:38

Tiroteio em escola primária mata três crianças e um adulto nos EUA Crédito: Reprodução/ CBS

Três crianças e um adulto morreram em um ataque a tiros na escola primária Silver Rail, localizada no estado do Oregon, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (15). O suspeito, de 16 anos, também morreu após ser baleado, segundo informações divulgadas pela CBS News.