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Tiroteio em escola primária termina com três crianças e um adulto mortos

Suspeito de 16 anos foi encontrado morto após a chegada da polícia; ao menos duas pessoas foram hospitalizadas

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 21:38

Tiroteio em escola primária mata três crianças e um adulto nos EUA
Tiroteio em escola primária mata três crianças e um adulto nos EUA Crédito: Reprodução/ CBS

Três crianças e um adulto morreram em um ataque a tiros na escola primária Silver Rail, localizada no estado do Oregon, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (15). O suspeito, de 16 anos, também morreu após ser baleado, segundo informações divulgadas pela CBS News.

A idade das vítimas não foram divulgadas. Apesar disso, a escola atende crianças do jardim de infância ao quinto ano, com idades entre 5 a 11 anos.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

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