TERREMOTO

Tremor de magnitude 5 atinge Tibete uma semana após inundação matar mais de 1.200 no Nepal

Epicentro ocorreu a 10 quilômetros de profundidade, em Darchen



Estadão

Mariana Rios

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 11:09

Terremoto de magnitude 5 atinge o Tibete Crédito: Reprodução/USGS

Um terremoto de magnitude 5 foi registrado no extremo oeste do Tibete, próximo a fronteira com a Índia, nesta quinta-feira (3), uma semana após inundações provocadas, potencialmente, pelo descolamento de uma geleira matarem mais de 1.200 pessoas no Nepal e China.

O tremor foi confirmado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) e o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ) e teria ocorrido a 10 quilômetros de profundidade, por volta das 13h46 no horário local (5h16 em Brasília), em Darchen, no Tibete.

As inundações de 26 de agosto, provavelmente causadas pelo colapso de uma geleira, devastaram cidades e vales no Nepal, destruindo casas, estradas, pontes e outras infraestruturas críticas.