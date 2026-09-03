Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tremor de magnitude 5 atinge Tibete uma semana após inundação matar mais de 1.200 no Nepal

Epicentro ocorreu a 10 quilômetros de profundidade, em Darchen

  • Foto do(a) author(a) Estadão
  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Estadão

  • Mariana Rios

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 11:09

Terremoto de magnitude 5 atinge o Tibete
Terremoto de magnitude 5 atinge o Tibete Crédito: Reprodução/USGS

Um terremoto de magnitude 5 foi registrado no extremo oeste do Tibete, próximo a fronteira com a Índia, nesta quinta-feira (3), uma semana após inundações provocadas, potencialmente, pelo descolamento de uma geleira matarem mais de 1.200 pessoas no Nepal e China.

O tremor foi confirmado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) e o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ) e teria ocorrido a 10 quilômetros de profundidade, por volta das 13h46 no horário local (5h16 em Brasília), em Darchen, no Tibete.

As inundações de 26 de agosto, provavelmente causadas pelo colapso de uma geleira, devastaram cidades e vales no Nepal, destruindo casas, estradas, pontes e outras infraestruturas críticas.

Pelo menos 1.252 pessoas morreram e mais de 4.200 continuam desaparecidas, segundo a agência de gestão de desastres do país. Até o final da quarta-feira, a China informou que 21 pessoas haviam morrido e 541 estavam desaparecidas no lado tibetano da fronteira.

Leia mais

Imagem - Imagem do Dia: criança é achada viva sob lama após enchentes que deixaram 919 mortos e mais de 5 mil desaparecidos no Nepal

Imagem do Dia: criança é achada viva sob lama após enchentes que deixaram 919 mortos e mais de 5 mil desaparecidos no Nepal

Imagem - Mortes após inundações no Nepal sobem para 676 e desaparecidos chegam a 3 mil

Mortes após inundações no Nepal sobem para 676 e desaparecidos chegam a 3 mil

Tags:

Terremoto Tibete

Mais recentes

Imagem - Rússia fecha Goethe-Institut após Alemanha encerrar atividades de centro russo em Berlim

Rússia fecha Goethe-Institut após Alemanha encerrar atividades de centro russo em Berlim
Imagem - Uber demite mais de 3 mil, encerra operação em dois países e para de funcionar em meio a corridas em andamentos

Uber demite mais de 3 mil, encerra operação em dois países e para de funcionar em meio a corridas em andamentos
Imagem - Pais que ficam no celular durante conversas com os filhos podem aumentar sensação de rejeição e ansiedade, indica estudo

Pais que ficam no celular durante conversas com os filhos podem aumentar sensação de rejeição e ansiedade, indica estudo