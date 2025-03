AMEAÇOU TARIFAR

Trump acusa Brasil de aplicar tarifas 'injustas' ao citar país em discurso Congresso

Em sua fala, presidente dos EUA voltou a defender tarifar outros países

Carol Neves

Publicado em 5 de março de 2025 às 07:52

Em seu discurso no Congresso dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump citou o Brasil como exemplo de um país que, segundo ele, trata os EUA de forma injusta no comércio internacional. Além do Brasil, Trump criticou países como Índia, China, México, Canadá e diversas nações europeias. Ele afirmou que medidas de reciprocidade seriam aplicadas a partir de 2 de abril, com a declaração: "O que eles nos colocarem de tarifas, colocaremos neles". >

Trump também reiterou que os EUA foram explorados por muitos países ao longo dos anos, mas que isso não seria mais tolerado, embora tenha reconhecido que haveria "alguma dificuldade" no processo, afirmando ainda que não seria "muita".>

Segundo o Uol, a menção foi interpretada pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva como um indicativo de que o Brasil pode ser alvo de medidas protecionistas, ou, ao menos, de pressões por parte da administração de Trump para iniciar negociações. >

No mesmo dia em que os mercados financeiros reagiram negativamente ao risco de uma guerra comercial, Trump defendeu sua política de tarifas contra tanto aliados quanto adversários, afirmando que empresas estrangeiras estariam mudando suas fábricas para os EUA para escapar dessas barreiras. Contudo, ele admitiu que "algum distúrbio" poderia ocorrer no curto prazo, uma referência à inflação, o que contradizia sua promessa de campanha de reduzir o custo de vida dos americanos.>

A defesa de tarifas por parte de Trump ocorreu no mesmo dia em que o Canadá, México e China anunciaram retaliações, o que desencadeou uma guerra comercial com o potencial de criar incertezas na economia global. Em resposta, a senadora democrata de Michigan, Elissa Slotkin, alertou: "Se ele (Trump) não for cuidadoso, seu governo irá nos levar à recessão".>

A menção ao Brasil ocorre pouco mais de duas semanas após o governo Trump ter usado o país como justificativa para medidas protecionistas. Em 14 de fevereiro, a Casa Branca anunciou um plano para aumentar tarifas de importação e estabelecer uma regra de tratamento recíproco contra alguns de seus maiores parceiros comerciais, incluindo o Brasil. O país foi citado no memorando da Casa Branca devido às tarifas de 18% impostas sobre o etanol americano, enquanto os EUA taxam o etanol brasileiro em apenas 2,5%. Os americanos destacaram que, em 2024, importaram US$ 200 milhões em etanol do Brasil, mas exportaram apenas US$ 52 milhões para o país.>

