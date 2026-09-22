PRESSÃO

Trump assina acordo trilateral de defesa com Dinamarca e Groenlândia

Governo dos EUA construirá duas bases militares

Estadão

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 14:29

Nuuk, capital da Groenlândia Crédito: Shutterstock/Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta terça-feira (22) um acordo trilateral de defesa com a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, e o primeiro-ministro da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen.

Segundo Trump, o governo dos EUA começará um processo de desenvolvimento de uma forte presença militar na ilha do Ártico e construirá duas grandes bases militares. "Hoje estamos assinando um acordo que pode durar para sempre", disse Frederiksen.

Groenlândia 1 de 5