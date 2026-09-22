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Trump assina acordo trilateral de defesa com Dinamarca e Groenlândia

Governo dos EUA construirá duas bases militares

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 14:29

Nuuk, capital da Groenlândia
Nuuk, capital da Groenlândia Crédito: Shutterstock/Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta terça-feira (22) um acordo trilateral de defesa com a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, e o primeiro-ministro da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen.

Segundo Trump, o governo dos EUA começará um processo de desenvolvimento de uma forte presença militar na ilha do Ártico e construirá duas grandes bases militares. "Hoje estamos assinando um acordo que pode durar para sempre", disse Frederiksen.

Groenlândia

Groenlândia por Shutterstock
Groenlândia por Shutterstock
Nuuk, capital da Groenlândia por Shutterstock/Reprodução
Groenlândia é centro de conflito por Shutterstock
Groenlândia por Freepik
1 de 5
Groenlândia por Shutterstock

A assinatura ocorreu à margem da Assembleia Geral da ONU, dias após Trump anunciar o acordo para reforçar a presença militar norte-americana na ilha dinamarquesa. Os governos não forneceram mais detalhes sobre o conteúdo do acordo. Por meses, o republicano expressou desejo de que a Groenlândia se tornasse parte dos EUA.

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Eua Groenlândia Dinamarca

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