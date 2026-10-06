EUA

Trump autoriza fuzilamento de ex-major que matou 13 pessoas em base militar

Decisão deve encerrar intervalo de 65 anos sem execuções nas Forças Armadas

Carol Neves

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 09:49

Nidal Malik Hasan Crédito: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, autorizou a execução por pelotão de fuzilamento de Nidal Malik Hasan, ex-major condenado por matar 13 pessoas na base militar de Fort Hood, no Texas, em 2009. Caso a pena seja cumprida, será a primeira execução nas Forças Armadas americanas desde 1961.

A aprovação foi divulgada nesta segunda-feira (5) pelo porta-voz-chefe do Pentágono, Sean Parnell. Segundo ele, Trump acatou a recomendação do secretário de Guerra, Pete Hegseth, para que um pelotão do Exército execute Hasan. Ao compartilhar o anúncio no X, Hegseth escreveu “Justice” - Justiça, em português.

Militar foi condenado à morte 1 de 4

Ainda não há data nem local definidos. Essas decisões ficarão a cargo do secretário do Exército dos Estados Unidos, informou Parnell. Hasan permanece na penitenciária militar de segurança máxima de Fort Leavenworth, no Kansas, unidade que abriga militares condenados à morte, conforme a revista jurídica Army Lawyer, publicada pelo Exército.

A autorização presidencial ocorre após a rejeição do último recurso de Hasan pela Suprema Corte americana, em março de 2025. Segundo o jornal San Antonio Express-News, essa decisão permitiu que a execução fosse submetida ao presidente. Um ano antes, em março de 2024, a Corte de Apelações das Forças Armadas dos Estados Unidos (CAAF) havia mantido a condenação e a pena de morte.

Psiquiatra do Exército, Hasan entrou armado em um centro de preparação de soldados de Fort Hood em 5 de novembro de 2009. Os disparos atingiram militares dentro do prédio e pessoas que tentavam escapar pelas saídas.

De acordo com a CAAF, o ataque foi preparado durante meses. Hasan adquiriu uma pistola semiautomática, carregadores ampliados e aproximadamente 400 cartuchos, além de treinar tiro e recarga rápida.

O massacre terminou após uma troca de tiros com policiais do lado de fora do edifício. Atingido no peito, Hasan ficou paralisado da cintura para baixo e passou a usar cadeira de rodas.

Em 2013, um júri militar o condenou por 13 homicídios premeditados e 32 tentativas de homicídio premeditado. A corte informa que 31 pessoas foram baleadas e sobreviveram. A outra tentativa envolveu uma policial civil contra quem ele atirou, mas que não foi atingida.

Durante o julgamento, Hasan assumiu a autoria dos disparos e optou por fazer a própria defesa. Não convocou testemunhas nem apresentou alegações finais. Além da pena de morte, a sentença determinou sua expulsão do Exército e a perda dos pagamentos e benefícios militares.