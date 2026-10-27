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Trump diz que aceitará 1 milhão de barris de petróleo da Venezuela como 'presente'

Presidente Nicolás Maduro e esposa foram capturados pelos EUA em janeiro deste ano

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 15:21

Donald Trump
Donald Trump Crédito: Divulgação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na tarde desta terça-feira (27) que aceitará 1 milhão de barris de petróleo da Venezuela que, segundo ele, foram enviados como "presente" pela intervenção das Forças dos EUA que resultou na prisão do ex-ditador venezuelano Nicolás Maduro.

"Tomamos a Venezuela com muito sucesso e eles nos enviaram os barris de petróleo como um presente", disse Trump a repórteres antes de embarcar para um comício no Texas. "Estou dando esse presente para os EUA", acrescentou.

Donald Trump

Donald Trump por Shutterstock
Donald Trump por Shutterstock
Donald Trump durante pronunciamento por Divulgação
Donald Trump por Reprodução
Donald Trump por Shutterstock
Donald Trump por Shutterstock
Donald Trump por Shutterstock
Donald Trump por Reprodução
Donald Trump por Divulgação
Donald Trump por Jonah Elkowitz/Shutterstock.com
Donald Trump por Reprodução
Donald Trump por Reprodução/Instagram
Donald Trump por Reprodução/Globo News
Donald Trump por Shutterstock
Donald Trump por Shutterstock
Trump deixou o palco escoltado por seguranças após atentado por Reprodução
Jair Bolsonaro e Donald Trump por Reprodução
Donald Trump e Gianni Infantino, presidente da Fifa por Divulgação
Donald Trump ao lado do premiê de Israel, Benjamin Netanyahu por Joyce N. Boghosian
Zelensky e Trump na Casa Branca por Reprodução
Elon Musk com o filho X ao lado de Trump por Reprodução
Trump e Bolsonaro por Alan Santos/PR
Encontro entre Jair Bolsonaro e Donald Trump em 2019 por Alan Santos/PR
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Donald Trump por Shutterstock

Trump ainda elogiou os dados sobre a confiança do consumidor divulgados nesta terça-feira. O índice subiu em outubro em relação ao mês anterior, enquanto os analistas previam uma queda na variação mensal. "Tivemos uma variação de alta recorde. Não vemos isso com muita frequência", disse o presidente americano.

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Eua Petróleo Venezuela

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