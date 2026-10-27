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Trump diz que aceitará 1 milhão de barris de petróleo da Venezuela como 'presente'

Presidente Nicolás Maduro e esposa foram capturados pelos EUA em janeiro deste ano

Estadão

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 15:21

Donald Trump Crédito: Divulgação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na tarde desta terça-feira (27) que aceitará 1 milhão de barris de petróleo da Venezuela que, segundo ele, foram enviados como "presente" pela intervenção das Forças dos EUA que resultou na prisão do ex-ditador venezuelano Nicolás Maduro.

"Tomamos a Venezuela com muito sucesso e eles nos enviaram os barris de petróleo como um presente", disse Trump a repórteres antes de embarcar para um comício no Texas. "Estou dando esse presente para os EUA", acrescentou.

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