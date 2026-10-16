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Trump diz que 'mãe de todas as bombas' é 'como uma pequena bomba nuclear'

CNN noticiou que militares americanos consideravam usar o artefato para atingir a infraestrutura energética e as instalações nucleares do Irã

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 16:34

Donald Trump
Donald Trump Crédito: Divulgação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a "mãe de todas as bombas" é "como uma pequena bomba nuclear", após a emissora CNN noticiar que militares americanos consideravam usar o artefato para atingir a infraestrutura energética e as instalações nucleares do Irã.

A GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), conhecida como "mãe de todas as bombas", é o maior artefato não nuclear do arsenal americano. A arma foi projetada para produzir uma enorme explosão na superfície, atingindo alvos em uma área extensa.

Em entrevista à emissora Newsmax, Trump foi questionado na quinta-feira (15) sobre uma reportagem da CNN, que afirmava que militares americanos haviam desenvolvido novos planos de ataque contra o Irã, que incluíam o uso da MOAB, caso o presidente ordenasse a retomada das hostilidades após as eleições legislativas, marcadas para 3 de novembro.

Air Force One: 5 curiosidades sobre o avião presidencial dos Estados Unidos

'Air Force One' não é o nome de um único avião: tecnicamente, o termo se aplica a qualquer aeronave da Força Aérea dos EUA que esteja transportando o Presidente por divulgação/whitehouse.gov
Atualmente, o Air Force One se refere a duas aeronaves específicas: são dois Boeing 747-200B altamente personalizados, identificados pelos códigos de cauda 28000 e 29000, com a designação militar VC-25A por divulgação/whitehouse.gov
Funciona como um centro de comando móvel: o Air Force One possui sistemas avançados de comunicação segura e componentes eletrônicos protegidos contra pulsos eletromagnéticos por divulgação/whitehouse.gov
Ele pode permanecer no ar por tempo praticamente ilimitado: graças à capacidade de reabastecimento em voo, a aeronave consegue realizar viagens de longa duração sem depender de pousos para abastecimento por divulgação/whitehouse.gov
Seu interior é comparável a uma residência de luxo: a aeronave oferece 372 m² distribuídos em três andares, incluindo suíte presidencial, escritório, sala de conferências, ala médica com capacidade de cirurgia e cozinhas para alimentar 100 pessoas por divulgação/whitehouse.gov
É um dos símbolos mais reconhecíveis da presidência dos Estados Unidos, com forte presença na cultura popular e em viagens oficiais pelo mundo por divulgação/whitehouse.gov
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'Air Force One' não é o nome de um único avião: tecnicamente, o termo se aplica a qualquer aeronave da Força Aérea dos EUA que esteja transportando o Presidente por divulgação/whitehouse.gov

"Bem, a mãe de todas as bombas não é nuclear", disse Trump ao apresentador Rob Finnerty, que perguntou: "Não é nuclear tática?"

"Não, não é nuclear de forma alguma. É apenas uma bomba extremamente grande", respondeu Trump. "É como uma pequena bomba nuclear. A mãe de todas as bombas é uma bomba grande, mas não é nuclear", acrescentou o republicano.

O presidente não confirmou nem negou se autorizaria o uso do artefato no conflito no Oriente Médio.

Trump afirmou que os EUA avaliam a possibilidade de atacar a Montanha Pickaxe, que fica na província de Isfahan, cerca de 220 quilômetros ao sul de Teerã e a apenas dois quilômetros do complexo de enriquecimento de urânio de Natanz. Embora o governo iraniano nunca tenha confirmado a finalidade do local, autoridades americanas apontam que ele está relacionado ao programa nuclear iraniano.

"Agora, estamos analisando a Montanha Pickaxe. Talvez tenhamos que ir até lá", disse Trump à Newsmax. "Vamos tentar atingir aquele local. Vamos destruí-lo rapidamente."

Questionado se a operação envolveria tropas americanas em solo iraniano, Trump respondeu: "Não, não vejo isso. Não vejo".

O presidente também voltou a afirmar que não encerrará o conflito sem antes garantir que o Irã nunca tenha uma arma nuclear. "Queremos garantir que eles nunca tenham uma arma nuclear, porque, se tivessem, a usariam, na minha opinião, imediatamente", disse.

Trump, no entanto, previu que a guerra deve terminar em breve. "A guerra com o Irã terminará muito em breve. Vai acabar muito em breve", afirmou. "De um jeito ou de outro, vai acabar. Sabe, eles estão negociando conosco."

"Mas, de um jeito ou de outro, terminará muito em breve. E o preço do petróleo vai despencar - assim como os preços da gasolina", acrescentou.

Uso da 'mãe de todas as bombas'

Desenvolvida durante a Guerra do Iraque, a MOAB foi utilizada pela primeira vez em 2017, durante o primeiro mandato de Trump, contra posições do grupo terrorista Estado Islâmico no Afeganistão. Segundo a CNN, três túneis subterrâneos, armas e munições foram destruídos e 36 combatentes do grupo morreram. Nenhum civil ficou ferido.

Uma fonte americana disse à CNN, sob condição de anonimato, que os planos militares para atacar instalações nucleares iranianas, incluindo a Montanha Pickaxe, preveem a possibilidade de uso da MOAB.

No entanto, outra fonte afirmou à emissora que há dúvidas sobre a eficácia da MOAB nesse caso, já que, apesar de ser capaz de destruir uma área equivalente à de nove quarteirões, provavelmente não tem capacidade de penetrar o solo a uma profundidade suficiente para destruir as instalações nucleares iranianas.

Segundo a emissora, as fontes apontaram que a bomba provocaria danos apenas na superfície, mas a extensão da destruição também gera preocupações quanto ao risco de vítimas civis.

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