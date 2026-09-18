CONTROLE

Trump proibe CNN, MSNOW e Politico de acessar a Casa Branca alegando cobertura 'tendenciosa'

Em 2025, Casa Branca proibiu jornalistas da Associated Press de acessar Salão Oval e Air Force One

Estadão

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 21:03

Trump proibiu veículos de comunicação de acessar Casa Branca Crédito: Donald Trump / Wikimedia Commons

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (17) que está proibindo os veículos de comunicação MSNOW, CNN e Politico de acessar a Casa Branca, alegando que a cobertura deles sobre seu governo é "desonesta" e "tendenciosa".

"Veículos de comunicação não deveriam poder escrever ou divulgar continuamente ficção e mentiras quando estão cobrindo o presidente dos Estados Unidos, o governo Trump ou os Estados Unidos da América", escreveu o presidente na Truth Social.

Trump também prometeu que "outros veículos de Fake News virão em seguida", mas sem detalhar quais.

O governo já havia avançado contra outros veículos de comunicação no mandato do presidente.

Em fevereiro de 2025, a Casa Branca proibiu jornalistas da Associated Press de acessar espaços como o Salão Oval e o Air Force One.