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Trump proibe CNN, MSNOW e Politico de acessar a Casa Branca alegando cobertura 'tendenciosa'

Em 2025, Casa Branca proibiu jornalistas da Associated Press de acessar Salão Oval e Air Force One

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 21:03

O atirador estava a cerca de 400 m de Trump e errou o disparo por questões de centímetros
Trump proibiu veículos de comunicação de acessar Casa Branca Crédito: Donald Trump / Wikimedia Commons

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (17) que está proibindo os veículos de comunicação MSNOW, CNN e Politico de acessar a Casa Branca, alegando que a cobertura deles sobre seu governo é "desonesta" e "tendenciosa".

"Veículos de comunicação não deveriam poder escrever ou divulgar continuamente ficção e mentiras quando estão cobrindo o presidente dos Estados Unidos, o governo Trump ou os Estados Unidos da América", escreveu o presidente na Truth Social.

Trump também prometeu que "outros veículos de Fake News virão em seguida", mas sem detalhar quais.

O governo já havia avançado contra outros veículos de comunicação no mandato do presidente.

Em fevereiro de 2025, a Casa Branca proibiu jornalistas da Associated Press de acessar espaços como o Salão Oval e o Air Force One.

Air Force One: 5 curiosidades sobre o avião presidencial dos Estados Unidos

'Air Force One' não é o nome de um único avião: tecnicamente, o termo se aplica a qualquer aeronave da Força Aérea dos EUA que esteja transportando o Presidente por divulgação/whitehouse.gov
Atualmente, o Air Force One se refere a duas aeronaves específicas: são dois Boeing 747-200B altamente personalizados, identificados pelos códigos de cauda 28000 e 29000, com a designação militar VC-25A por divulgação/whitehouse.gov
Funciona como um centro de comando móvel: o Air Force One possui sistemas avançados de comunicação segura e componentes eletrônicos protegidos contra pulsos eletromagnéticos por divulgação/whitehouse.gov
Ele pode permanecer no ar por tempo praticamente ilimitado: graças à capacidade de reabastecimento em voo, a aeronave consegue realizar viagens de longa duração sem depender de pousos para abastecimento por divulgação/whitehouse.gov
Seu interior é comparável a uma residência de luxo: a aeronave oferece 372 m² distribuídos em três andares, incluindo suíte presidencial, escritório, sala de conferências, ala médica com capacidade de cirurgia e cozinhas para alimentar 100 pessoas por divulgação/whitehouse.gov
É um dos símbolos mais reconhecíveis da presidência dos Estados Unidos, com forte presença na cultura popular e em viagens oficiais pelo mundo por divulgação/whitehouse.gov
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'Air Force One' não é o nome de um único avião: tecnicamente, o termo se aplica a qualquer aeronave da Força Aérea dos EUA que esteja transportando o Presidente por divulgação/whitehouse.gov

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