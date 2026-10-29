Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Trump revela que não tomou partido nas eleições brasileiras a pedido de Lula: 'Deixei as coisas seguirem seu curso'

Presidente dos EUA chamou eleição de “vergonhosa" e evitou reconhecer resultado, mas afirmou que voltará a conversar com Lula

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 13:21

Trump e Lula durante encontro em Kuala Lampur
Trump e Lula durante encontro em Kuala Lampur Crédito: Ricardo Stuckert/PR

Donald Trump atribuiu a um pedido de Luiz Inácio Lula da Silva a decisão de não apoiar publicamente um candidato na eleição presidencial brasileira. Nesta quinta-feira (29), o presidente dos Estados Unidos afirmou que falará com o petista, mas voltou a evitar uma resposta sobre o reconhecimento da vitória confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“Não quero comentar isso agora, mas achei que a eleição foi um grande constrangimento para o povo brasileiro”, respondeu ao ser questionado sobre quem havia vencido a disputa.

Veja imagens de Flávio Bolsonaro com família fora do Brasil

O senador Flávio Bolsonaro (PL) chegou a Miami, nos Estados Unidos, na manhã desta quarta-feira (28). por Reprodução / NBC
Ele estava acompanhado da esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, e das duas filhas, Carolina Figueira Bolsonaro e Luiza Figueira Bolsonaro. por Reprodução / NBC
Segundo dados do site de monitoramento de voos FlightAware, o jatinho particular, modelo Gulfstream G400, pousou por volta das 10h20, no horário de Brasília, no aeroporto executivo de Opa-locka, na região de Miami. por Reprodução / NBC
Voo passou pelo Equador, antes de ir para os EUA  por Reprodução / NBC
1 de 4
O senador Flávio Bolsonaro (PL) chegou a Miami, nos Estados Unidos, na manhã desta quarta-feira (28). por Reprodução / NBC

Ao explicar sua postura durante a campanha, Trump disse ter atendido a uma solicitação de Lula. O governo brasileiro ainda não havia se manifestado sobre essa declaração até a última atualização da reportagem.

“Acompanhei a eleição. Não tomei partido. Deixei as coisas seguirem seu curso. O presidente (Lula) - o atual presidente - me pediu para não tomar partido. E eu não tomei”, afirmou. "Deixei as coisas seguirem seu curso".

A ausência de um apoio público na disputa brasileira difere da postura adotada pelo norte-americano em outras eleições na América Latina. Apesar de dizer que permaneceu neutro, Trump voltou a desqualificar o pleito, sem apresentar provas de irregularidades.

Leia mais

Imagem - Flávio Bolsonaro entrou nos EUA com autorização 'humanitária' com permanência de 1 ano

Flávio Bolsonaro entrou nos EUA com autorização 'humanitária' com permanência de 1 ano

Imagem - Poltronas que viram camas, open bar e até forno de convecção: como é o jatinho de luxo que leva Flávio Bolsonaro aos EUA

Poltronas que viram camas, open bar e até forno de convecção: como é o jatinho de luxo que leva Flávio Bolsonaro aos EUA

Imagem - 'Nunca pensei em sair do País', disse Flávio Bolsonaro antes de ir para os EUA

'Nunca pensei em sair do País', disse Flávio Bolsonaro antes de ir para os EUA

“Mas, ao observar o que aconteceu no Brasil... bem, basta olhar para o mercado. O mercado despencou. Enfim, achei que foi uma situação muito vergonhosa para o Brasil”, declarou.

Eleições "muito estranhas"

As declarações ocorrem às vésperas de uma reunião entre o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio. O encontro será realizado durante a reunião de chanceleres do G20, marcada para sexta-feira (30) e sábado (31), em Atlanta.

Na quarta-feira (28), Trump já havia chamado as eleições brasileiras de “muito estranhas”, também sem apresentar provas. Na ocasião, evitou comentar a carta em que o senador Flávio Bolsonaro, derrotado na disputa presidencial, se apresentou como “líder do Brasil”.

O presidente norte-americano confirmou, porém, ter autorizado a entrada do senador nos Estados Unidos. “Nós demos a ele uma autorização para entrar no país. Mas não vou me envolver”, disse.

Flávio chegou ao território americano na quarta-feira, em um avião privado. Antes, deixou o Brasil por uma fronteira terrestre com a Argentina e fez uma escala no Equador.

Embora o senador tenha divulgado alegações de fraude sem apresentar provas, o PL, seu partido, reconheceu o resultado da eleição e pediu esclarecimentos à Justiça Eleitoral.

Mais recentes

Imagem - Aos 75 anos, ave selvagem mais velha do mundo retorna a ilha no Pacífico com companheiro mais jovem

Aos 75 anos, ave selvagem mais velha do mundo retorna a ilha no Pacífico com companheiro mais jovem
Imagem - A história de dois mecânicos que roubaram o corpo de um ícone do cinema e exigiram US$ 600 mil de resgate

A história de dois mecânicos que roubaram o corpo de um ícone do cinema e exigiram US$ 600 mil de resgate
Imagem - Menino de 13 anos nada por 4h e corre 2 km para salvar mãe e irmãos à deriva e recebe medalha de bravura oito meses depois

Menino de 13 anos nada por 4h e corre 2 km para salvar mãe e irmãos à deriva e recebe medalha de bravura oito meses depois