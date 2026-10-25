ELEIÇÕES NOS EUA

Trump vota antecipadamente nas eleições de meio de mandato após criticar modalidade

Presidente compareceu a uma seção eleitoral na Flórida ao lado de Melania Trump e confirmou ter votado no Partido Republicano

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 13:57

Donald Trump Crédito: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, votou antecipadamente neste sábado (24) nas eleições de meio de mandato, conhecidas como midterms. A participação ocorreu após o republicano fazer críticas à modalidade de votação. Acompanhado da primeira-dama, Melania Trump, o presidente compareceu a um local de votação em West Palm Beach, na Flórida. Após registrar o voto, ele conversou com jornalistas e, ao ser questionado se havia escolhido candidatos de seu partido, respondeu: “Com toda a certeza”.

Durante a conversa com a imprensa, Trump também comentou as guerras da Ucrânia e do Irã. Ele elogiou as habilidades de negociação de Melania, que, segundo a Casa Branca, teria sido responsável por um cessar-fogo localizado entre a Rússia e a Ucrânia na cidade de Oleshky, controlada pelos russos.

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