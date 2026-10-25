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Trump vota antecipadamente nas eleições de meio de mandato após criticar modalidade

Presidente compareceu a uma seção eleitoral na Flórida ao lado de Melania Trump e confirmou ter votado no Partido Republicano

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 13:57

Donald Trump
Donald Trump Crédito: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, votou antecipadamente neste sábado (24) nas eleições de meio de mandato, conhecidas como midterms. A participação ocorreu após o republicano fazer críticas à modalidade de votação. Acompanhado da primeira-dama, Melania Trump, o presidente compareceu a um local de votação em West Palm Beach, na Flórida. Após registrar o voto, ele conversou com jornalistas e, ao ser questionado se havia escolhido candidatos de seu partido, respondeu: “Com toda a certeza”.

Durante a conversa com a imprensa, Trump também comentou as guerras da Ucrânia e do Irã. Ele elogiou as habilidades de negociação de Melania, que, segundo a Casa Branca, teria sido responsável por um cessar-fogo localizado entre a Rússia e a Ucrânia na cidade de Oleshky, controlada pelos russos.

Presidente dos Estados Unidos Donald Trump

Bolsonaro e Trump por Alan Santos/Arquivo Presidência da república
Donald Trump durante pronunciamento por Divulgação
Donald Trump por Reprodução
Donald Trump assina ordem sobre tarifas recíprocas por Divulgação Fotos Públicas
Donald Trump por Shutterstock
Donald Trump por Shutterstock
Donald Trump por Divulgação
Donald Trump, candidato do partido republicano por Reprodução
Donald Trump por Reprodução/Instagram
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Bolsonaro e Trump por Alan Santos/Arquivo Presidência da república

Ao ser questionado sobre a possibilidade de novos ataques dos Estados Unidos contra o Irã, o presidente afirmou que a decisão dependerá do país. “E a questão é: terminamos o trabalho, o que não seria muito difícil? Ou fazemos um acordo com eles?”, disse Trump. “E isso vai depender deles”, acrescentou. As eleições de meio de mandato estão marcadas para 3 de novembro e vão renovar todas as cadeiras da Câmara dos Representantes e cerca de um terço do Senado dos Estados Unidos. Trump busca manter o controle republicano sobre o Congresso.

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