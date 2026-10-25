Trump vota antecipadamente nas eleições de meio de mandato após criticar modalidade

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 13:57
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, votou antecipadamente neste sábado (24) nas eleições de meio de mandato, conhecidas como midterms. A participação ocorreu após o republicano fazer críticas à modalidade de votação. Acompanhado da primeira-dama, Melania Trump, o presidente compareceu a um local de votação em West Palm Beach, na Flórida. Após registrar o voto, ele conversou com jornalistas e, ao ser questionado se havia escolhido candidatos de seu partido, respondeu: “Com toda a certeza”.
Durante a conversa com a imprensa, Trump também comentou as guerras da Ucrânia e do Irã. Ele elogiou as habilidades de negociação de Melania, que, segundo a Casa Branca, teria sido responsável por um cessar-fogo localizado entre a Rússia e a Ucrânia na cidade de Oleshky, controlada pelos russos.
Presidente dos Estados Unidos Donald Trump
Ao ser questionado sobre a possibilidade de novos ataques dos Estados Unidos contra o Irã, o presidente afirmou que a decisão dependerá do país. “E a questão é: terminamos o trabalho, o que não seria muito difícil? Ou fazemos um acordo com eles?”, disse Trump. “E isso vai depender deles”, acrescentou. As eleições de meio de mandato estão marcadas para 3 de novembro e vão renovar todas as cadeiras da Câmara dos Representantes e cerca de um terço do Senado dos Estados Unidos. Trump busca manter o controle republicano sobre o Congresso.