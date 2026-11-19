ENCONTRO

Trump, Xi e Putin defendem nova ordem mundial em encontro histórico na China

Os presidentes defenderam uma reforma da Organização das Nações Unidas (ONU) e falaram de armas nucleares

Estadão

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 09:14

Trump se encontrou com Xi e Putin Crédito: Reprodução

Os presidentes da China, Xi Jinping, dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, adotaram nesta quinta-feira (19) uma declaração conjunta com compromissos voltados à preservação da estabilidade estratégica e da segurança internacional. O documento, divulgado após uma reunião trilateral em Shenzhen, na China, também prevê medidas para ampliar a produção e a oferta global de derivados de petróleo.

No comunicado, os três governos ressaltaram a importância da estabilidade dos fluxos de energia e manifestaram a intenção de ampliar a produção e a oferta de derivados de petróleo em benefício de todos os países.

Em relação à segurança nuclear, os líderes reafirmaram que uma guerra nuclear "não pode ser vencida e jamais deve ser travada". A declaração prevê ainda diálogos entre os países sobre a redução dos riscos nucleares e a prevenção da proliferação de armas atômicas.

Os presidentes também defenderam uma reforma da Organização das Nações Unidas (ONU) para ampliar a capacidade da instituição de responder aos desafios globais.

"Como membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, Rússia, China e Estados Unidos se comprometeram a promover reformas na ONU para que a organização possa responder de maneira mais eficaz aos desafios globais e cumprir sua missão fundamental de manter a paz e a segurança internacionais", diz o comunicado.